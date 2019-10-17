Новые магазины и фуд-корт: смотрите, как выглядит торговый центр Kristiine после масштабного обновления

Пристроек к торговому центру не делали, но было произведено расширение за счет имеющейся площади. В результате работ сдаваемая в аренду площадь торгового центра увеличилась почти на 1000 квадратных метров до 45 076 квадратных метров, сообщает представитель Kristiine Keskus.

Были заменены половые плиты, витрины, скамейки и многое другое. До Рождества должна быть полностью готова новая зона отдыха. По всему торговому центру теперь используются только LED-лампы. Также рассматривается вариант установить солнечные панели.

После обновления в торговом центре работает 15 мест общественного питания и 110 магазинов. Среди них самый большой в странах Балтии магазин Reserved, а также первый и самый большой в Эстонии развлекательный центр и спортивный бар O’Learys, который расположился на втором этаже. Был открыт и обувной магазин Deichmann. Площадь своих магазинов увеличили Rademar, New Yorker и H&M.