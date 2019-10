В Эстонии названы фирмы, которые считаются с нуждами работников. А ваш работодатель среди них?

Золотые знаки в этом году получили: AS Äripäev, Cash On Go Lt, Iglu OÜ, AS LHV Pank, Raintree Estonia OÜ, SA Innove, Scania Eesti AS, Департамент статистики и Tele2.

Серебряного уровня достигли: AS Fertilitas, DHL Express Estonia AS, Enics Eesti AS, Insly OÜ, Keila Alushariduse OÜ, MDC Max Daetwyler Eesti AS, AS Santa Maria/Paulig Coffee Estonia AS, T-Tammer OÜ, Таллиннская высшая техническая школа и Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения.