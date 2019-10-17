В Эстонии названы фирмы, которые считаются с нуждами работников. А ваш работодатель среди них?

По словам министра социальных дел Танеля Кийка, дружественный по отношению к семье работодатель оказывает поддержку работникам на всех этапах их жизненного пути. «Совмещение рабочей и семейной жизни касается всех нас. В каждом возрасте свои радости и вызовы, будь то появление нового члена семьи, взросление детей, поддержка близких или совершенствование своих навыков параллельно с работой. Все больше организаций осознают важность того, что условия работы должны быть гибкими и работникам должна предлагаться всесторонняя поддержка. Заслужившие знаки работодатели проделали большую работу для того, чтобы поддержать своих работников и разумеется эти работодатели достойны этого признания, потому что они считаются с нуждами как нынешних, так и будущих работников», – сказал министр Танель Кийк.

Министр народонаселения Рийна Солман отметила, что следование принципам дружественного к семье подхода положительно сказывается как на работниках, так и на работодателях. «Все больше работников при выборе работодателя оценивают возможность совмещения семейной и рабочей жизни для того, чтобы жизнь была в балансе. Это помогает найти работу тем, кто в противном случае остался бы без работы, помогая тем самым снизить проблему нехватки работников», – сказала министр Рийна Солман.

Золотые знаки в этом году получили: AS Äripäev, Cash On Go Lt, Iglu OÜ, AS LHV Pank, Raintree Estonia OÜ, SA Innove, Scania Eesti AS, Департамент статистики и Tele2.

Серебряного уровня достигли: AS Fertilitas, DHL Express Estonia AS, Enics Eesti AS, Insly OÜ, Keila Alushariduse OÜ, MDC Max Daetwyler Eesti AS, AS Santa Maria/Paulig Coffee Estonia AS, T-Tammer OÜ, Таллиннская высшая техническая школа и Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения.

Бронзовых знаков удостоились: Boardic Eesti OÜ, Институт эстонского языка, Express Post AS, Силламяэская гимназия и Vapi People OÜ.

Все получившие знаки работодатели проделали хорошую работу и заслужили это признание.

Первоначальные знаки дружественного по отношению к семье работодателя получили 30 работодателей, которые прошли предварительное оценивание, и для них была составлена на следующие годы программа действий для развития корпоративной культуры. Со списком получателей первоначального знака можно ознакомиться здесь.

Программа дружественного к семье работодателя длится от полутора до трех лет, после чего организация получает окончательный знак — бронзового, серебряного или золотого уровня. В процессе консультирования и аудита оцениваются разные аспекты трудовой жизни. Начиная от найма и до окончания трудовых отношений, охватывая среди прочего признание работников и поддержку профессионального развития, а также обеспечение хорошей корпоративной среды, общения, организационной культуры и доступности информации.