В Финляндии на смену калевипоэгам приходят эстонские бизнесмены

Хельсинки для эстонских предпринимателей привлекательный рынок своей близостью и культурной схожестью. Например, на северных соседей свой бизнес расширили занимающаяся автомойкой фирма Upsteam и сеть японских ресторанов Tokumaru, которая открыла свое заведение в новом торговом центре Tripla.

«Каждый молодой эстонский предприниматель хочет Хельсинки, - говорит основатель Upsteam Вальо Кютт. - У нас спрашивали, почему мы не расширяемся сначала от Таллинна в Тарту. Тарту неплох, но Хельсинки как самостоятельная единица уже гораздо больше, чем вся Эстония».

Upsteam — это стартовавшее в феврале 2017 года стартап-предприятие, которое предлагает услуги передвижной автомойки. Для фирмы продвижение бизнеса в Финляндии не стало легким. Из-за местного законодательстве пришлось многое переделать, но теперь, по словам Кютта, бизнес в Хельсинки растет в восемь раз быстрее, чем в Таллинне. Следующие районы для предприятия — Тампере и Турку, а также Польша, Германия и Швеция.