Будьте внимательны: наличие этих букв в имени может помешать вам получить электронную российскую визу

Основная причина в том, что владельцы виз, заполняя форму, написали свое имя в такой форме, которая не соответствует указанным требованиям.

В частности, в заявлении на получение визы необходимо указывать тот вариант написания имени, который указан в нижней части паспортной страницы с фотографией.

В таких случаях финские буквы Ä, Ö и Å заменяются другими буквами латинского алфавита. Например, Päivi Pöllänen должна быть указана как paeivi poellaenen.

Финские пограничники напоминают, что они не проверяют, есть ли у человека российская виза и правильно ли она заполнена – согласно закону Финляндии, пограничники не имеют права препятствовать финскому гражданину покинуть страну.