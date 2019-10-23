Ср, 23.10.2019
Любые договоры с Россией, особенно в ситуации, когда Россия подчеркивает, что она не является одной из сторон конфликта, просто говорят о том, что российской дипломатии удалось навязать свою волю. Марко Михкельсон
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  • Будьте внимательны: наличие этих букв в имени может помешать вам получить электронную российскую визу

Будьте внимательны: наличие этих букв в имени может помешать вам получить электронную российскую визу

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Soome-Vene piir.

ФОТО: Wikimedia Commons

Многие финские туристы не смогли попасть в России по электронной визе, сообщает портал YLE.

Основная причина в том, что владельцы виз, заполняя форму, написали свое имя в такой форме, которая не соответствует указанным требованиям.

В частности, в заявлении на получение визы необходимо указывать тот вариант написания имени, который указан в нижней части паспортной страницы с фотографией.

В таких случаях финские буквы Ä, Ö и Å заменяются другими буквами латинского алфавита. Например, Päivi Pöllänen должна быть указана как paeivi poellaenen.

Финские пограничники напоминают, что они не проверяют, есть ли у человека российская виза и правильно ли она заполнена – согласно закону Финляндии, пограничники не имеют права препятствовать финскому гражданину покинуть страну.

В эстонском алфавите, как и в финском, встречаются буквы Ä и Ö, а также Ü и Õ, требующие в визовой форме особого написания.

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