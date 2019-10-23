Керт Кинго солгала: договор с Якко Вяли все-таки был подписан

«Министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кино выразила желание заключить трудовой договор с Якко Вяли. В результате договор на должность советника министра подписали 18 октября. После чего начались обычные подготовительные работы, расчет зарплаты и прочее», – сообщили в министерстве Postimees.

Начиная с понедельника, 21 октября, Керт Кинго, отвечая на вопросы членов Рийгикогу, заявляла, что она не встречалась и не обсуждала с бывшим ведущим Таллиннского телевидения Якко Вяли тему его трудоустройства на должность советника. «Якко Вяли и секунды не пробыл моим советником», – заявила она в Рийгикогу.

Министерство экономики и коммуникаций также сообщило сегодня, что Вяли сам 19 октября написал заявление об аннулировании трудового договора. После чего все работы по подготовке для него рабочего места прекратились. Эту информацию подтверждает Postimees представитель министерства Расмус Рууда.

Центрист и премьер-министр Юри Ратас на сегодняшнем инфочасе в Рийгикогу пообещал поговорить с Кинго о сложившейся ситуации при первой же возможности.

Что случилось?

В пятницу, 18 октября, было объявлено, что ранее приговоренный к условному сроку за несколько проступков Якко Вяли станет новым советником министра внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго. А уже в субботу Кинго уточнила в соцсетях, что должность Вяли не получит, поскольку успел оказаться в центре скандала.

Вяли вступил в полемику с Эвелин Сепп, с которой ранее состоял в одной партии и которая написала комментарий под постом члена Рийгикогу Пеэтера Эрнитса: "Якко Вяли делает здесь карьеру и у него есть что сказать Пеэтеру. Ждем с нетерпением". Сепп имела в виду прошлогодний скандал, когда Эрнитс утверждал, что Вяли пробовал купить себе место в избирательном списке Центристской партии за 4000 евро. Вяли тогда отрицал все обвинения.

Вяли ответил Сепп очень грубыми оскорблениями и опубликовал в субботу в связи с этим извинение. «Приношу извинения перед всеми за это хамское высказывание в отношении Эвелин Сепп! Должен был сделать это более элегантно...my bad (моя ошибка – прим.ред.)»