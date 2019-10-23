Оппозиция: Керт Кинго должна уйти с поста министра

Фракция Социал-демократической партии и фракция Партии реформ считают, что сделавшая ложное заявление министр Кинго должна незамедлительно оставить свой пост.
«Теперь стало известно, что Керт Кинго, выступая в понедельник перед Рийгикогу, соврала, отрицая, что она никак не связана с Яакко Вяли. К настоящему моменту выяснилось, что еще на прошлой неделе Керт Кинго подписала трудовой договор, по которому Вяли должен был стать ее советником», – отметил лидер социал-демократов Индрек Саар.
По его словам, помимо этого Кинго 14 октября на заседании специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией солгаоа и по поводу своего бывшего советника Вийве Аасма.
«Невозможно доверять человеку, который врет тебе прямо в лицо», – сказал Индрек Саар.
Председатель фракции реформистов Кая Каллас отметила, что «министр Кинго неоднократно и систематично лгала, а ложь напрямую связана с вопросом доверия. Демократия же построена на доверии. Именно поэтому этот человек не подходит на должность министра».
Партия реформ, социал-демократы и Раймонд Кальюлайд ждут от Кинго, чтобы она незамедлительно подала в отставку. Если она этого не сделает, начнется сбор подписей для выражения ей недоверия.