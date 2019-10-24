Март Хельме: у EKRE три кандидата в министры вместо Керт Кинго

Пока что Кинго не прокомментировала всплывшие вчера новости о ее лжи о назначении Якко Вяли на пост ее советника. За нее это сделали премьер-министр Юри Ратас и Март Хельме.

«Объяснения ей все же придется дать, когда через неделю после свободной от заседаний недели она вернется в Рийгикогу. Я думаю, что она не спасется от этого», – сказал Хельме.

Сегодня руководство EKRE собирается на обсуждение кандадитов на пост министра внешней торговли и инфотехнологий. По словам Хельме, кандидатов три, и все они члены EKRE, но не Рийгикогу. Но имен он не назвал.

Вчера Керт Кинго подала в отставку, поскольку Министерство экономики и коммуникаций признало, что Кинго, несмотря на заявленное ранее, сама сделала министерству предложение подписать трудовой договор с Якко Вяли и этот договор был подписан. То есть технически, Кинго солгала общественности, заявив, что не предлагала должность Вяли, который после назначения попал в центр скандала.