Государство наконец исправит ошибку «ошибочно признанных гражданами»

Как сказано в пояснительной записке законопроекта, «поправка к Закону о гражданстве» уменьшает социальные напряженности в обществе». В Обществе потомков оптантов хотели бы однако увидеть более широкомасштабное и более содержательно решение проблемы признания гражданами потомков оптантов. Будет ли оно когда-нибудь, неизвестно, пишет Postimees.
Планируемые Министерством внутренних дел поправки к Закону о гражданстве должны наконец прояснить возникшую в государстве правовую путаницу, из-за которой под ударом оказались «ошибочно признанные гражданами» абхазские эстонцы.
Долго обсуждаемую проблему можно подытожить так: с 2003 по 2015 гг. государство выдавало людям гражданство Эстонии на основании архивных документов, которые подтверждали, что их предки ходатайствовали о том, чтобы их считали гражданинами ЭР в рамках оптации на основании Тартуского мирного договора.
Но позже Департамент полиции и погранохраны меняет административную практику и говорит, что исключительно на основании архивных документов больше никто гражданство не получит.
А в 2018 году, Госсуд вынес решение, что гражданство по рождению на ошибочном основании получили около 100 человек - те эстонцы, предки которых эмигрировали из Эстонии до провозглашения Республики и не вернулись после установления Тартуского мира. Госсуд счел, что если выбравшие тогда эстонское гражданство люди не переехали в Эстонию, то они и их потомки не имеют право на гражданство Эстонии по рождению.
Предоставленным Тартуским мирным договором правом выбрать гражданство Эстонии воспользовались около 80 000 проживавших на тот момент в России человек. Однако в Эстонию в 1920-1923 годах из них переехали лишь около 38 000.
«Ошибочно» получила гражданство и Алли Рутто, проживающая в Абхазии, которая летом прошлого года обратилась в Департамент полиции и погранохраны, чтобы продлить свой эстонский паспорт, который она получила как раз в период 2003-2015. Ей заявили, что поскольку ее предки — Якоб Рейльян и Мартин Рутту остались в Абхазии, их свидетельства о гражданстве ничего не значат, а гражданами по рождению не являются ни Алли, ни ее дети и внуки.
Также ей сказали, что она все-таки может получить паспорт, если откажется от российсского гражданства. Однако для Алли это было бы неразумным решением, поскольку без российского паспорта заниматься повседневными делами в Абхазии практически невозможно.
«Государство должно обращаться со своими людьми по справедливости и если государственные чиновники ошиблись, то в ходе исправления ошибки не должны страдать люди. Это подрывает доверие наших людей к государству», - сказала тогда Керсти Кальюлайд, комментиуя истрорию семьи Рутто. Также канцлер юстиции Юлле Мадизе неоднократно поднимала эту тему.
Согласно предложенным поправкам к Закону о гражданстве, люди, которые получили гражданство Эстонии по рождению на ошибочных основаниях, в дальнейшем не должны будут доказывать отказ от другого гражданства, и их гражданство будет считаться действительным без каких-либо условий.
В рамках законопроекта, который был отправлен на согласование на минувшей неделе, государство признает гражданами ЭР по рождению потомков оптантов, которых ранее государство уже признавало гражданами по рождению. И они смогут даже сохранить российское гражданство.
Логика простая: у людей, получивших гражданство по рождению, никто не может отнять его, и человек должен сам выбирать, от какого гражданства отказываться. Если же он этого не сделает, то санкций не последует.
Изменение в Законе о гражданстве коснутся 59 человек, которые получили гражданство по рождению в период 2003-2015 гг. в рамках оптации. Однако проблему абхазских эстонцев, которых гораздо больше, эта поправка к закону решит только частично.
Поэтому в среду Сообщество потомков оптантов собралось, чтобы критично обсудить законопроект. В Обществе считают, что установленными временными рамками в законопроектебез права на эстонское гражданство по рождению хотят оставить тех потомков оптантов, которые не ходатайствовали о получении гражданства ЭР, но имели право.
Потомки оптантов ждали решения Министерства внутренних дел более года. Когда весной этого года они предложили министерству помочь абхазским эстонцам с проблемами связанными с гражданством, им обещали, что будут считаться с их мнением.
Однако этого не сделали. Член Общества потомков оптантов Леени Лангебраун получила первый звонок от чиновников министерства только вчера, когда журналист Postimees начал узнавать у учреждения, почему в министерстве не привлекали к обсуждению законопроекта заинтересованную группу.
По мнению членов Общества, законопроект совсем не такой, на который они рассчитывали. Лангебраун считает, что этим законопроектом государства просто хочет исправить свою ошибку и закрыть рот критикам, но не более того. Вопрос Postimees, планирует ли министерство продвинуться дальше в решении проблемы абхазских эстонцев, остался со стороны пресс-секретаря МВД без ответа.
«На данный момент разработан законопроект, который затрагивает признание гражданами Эстонии только тех лиц, которые ранее уже были признаны государством гражданами. Также мы сообщаем, что точно встретимся с представителями Общества потомков оптантов», – письменно ответили в министерстве.
Более подробно об этой истории семиь Рутто можно прочесть в опубликованном ранее материале здесь.