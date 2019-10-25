Государство наконец исправит ошибку «ошибочно признанных гражданами»

Планируемые Министерством внутренних дел поправки к Закону о гражданстве должны наконец прояснить возникшую в государстве правовую путаницу, из-за которой под ударом оказались «ошибочно признанные гражданами» абхазские эстонцы.

Долго обсуждаемую проблему можно подытожить так: с 2003 по 2015 гг. государство выдавало людям гражданство Эстонии на основании архивных документов, которые подтверждали, что их предки ходатайствовали о том, чтобы их считали гражданинами ЭР в рамках оптации на основании Тартуского мирного договора.

Но позже Департамент полиции и погранохраны меняет административную практику и говорит, что исключительно на основании архивных документов больше никто гражданство не получит.

А в 2018 году, Госсуд вынес решение, что гражданство по рождению на ошибочном основании получили около 100 человек - те эстонцы, предки которых эмигрировали из Эстонии до провозглашения Республики и не вернулись после установления Тартуского мира. Госсуд счел, что если выбравшие тогда эстонское гражданство люди не переехали в Эстонию, то они и их потомки не имеют право на гражданство Эстонии по рождению.

Предоставленным Тартуским мирным договором правом выбрать гражданство Эстонии воспользовались около 80 000 проживавших на тот момент в России человек. Однако в Эстонию в 1920-1923 годах из них переехали лишь около 38 000.

«Ошибочно» получила гражданство и Алли Рутто, проживающая в Абхазии, которая летом прошлого года обратилась в Департамент полиции и погранохраны, чтобы продлить свой эстонский паспорт, который она получила как раз в период 2003-2015. Ей заявили, что поскольку ее предки — Якоб Рейльян и Мартин Рутту остались в Абхазии, их свидетельства о гражданстве ничего не значат, а гражданами по рождению не являются ни Алли, ни ее дети и внуки.

Также ей сказали, что она все-таки может получить паспорт, если откажется от российсского гражданства. Однако для Алли это было бы неразумным решением, поскольку без российского паспорта заниматься повседневными делами в Абхазии практически невозможно.

«Государство должно обращаться со своими людьми по справедливости и если государственные чиновники ошиблись, то в ходе исправления ошибки не должны страдать люди. Это подрывает доверие наших людей к государству», - сказала тогда Керсти Кальюлайд, комментиуя истрорию семьи Рутто. Также канцлер юстиции Юлле Мадизе неоднократно поднимала эту тему.

Согласно предложенным поправкам к Закону о гражданстве, люди, которые получили гражданство Эстонии по рождению на ошибочных основаниях, в дальнейшем не должны будут доказывать отказ от другого гражданства, и их гражданство будет считаться действительным без каких-либо условий.

В рамках законопроекта, который был отправлен на согласование на минувшей неделе, государство признает гражданами ЭР по рождению потомков оптантов, которых ранее государство уже признавало гражданами по рождению. И они смогут даже сохранить российское гражданство.