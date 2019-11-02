Штраф и пятилетний запрет на въезд в РФ: поездка в Петербург по электронной визе может привести к депортации

Даже те, кто смог правильно заполнить документы и беспрепятственно въехать в Петербург (о проблемах при оформлении электронный визы читайте здесь), иногда вынуждены покидать его с актом о депортации или, напротив, задержаться в Петербурге до вынесения решения суда по нарушению условий пребывания.

По информации портала «Фонтанка», самая частая причина — неверно рассчитанная дата выезда из страны. Путешественники отсчитывают восемь суток пребывания, которые разрешает электронная виза, с времени фактического прибытия в страну, тогда как они исчисляются от начала суток даты въезда.

С такими проблемами, например, столкнулись путешественники из Литвы. Петербургские суды вынесли несколько решений о денежных штрафах и запрете посещать Россию на пять лет, говорит генеральный консул Литовской Республики Дайнюс Нумгаудис. «Пользователи не всегда внимательно знакомятся с инструкциями при заполнении анкеты, особенно по вопросу цели и времени пребывания», – комментирует он. Ожидание решения суда занимает несколько дней, но из-за проблем с документами туристы на это время не могут поселиться в гостиницы. Генеральное консульство пытается помочь своим гражданам, но ждет и лучшего взаимодействия разных структур российских властей.

В Пограничном управлении ФСБ по Петербургу и Ленинградской области на момент публикации не смогли предоставить статистику по количеству въездов по электронным визам и числу случаев, когда путешественнику пришлось покинуть Петербург из-за неверно оформленных документов или нарушения правил пребывания. Но, по мнению представителей генконсульств, их число может измеряться десятками, если не сотнями.

«На встрече с пограничной службой в Калининградской области нам сказали, что у них доля заполненных с ошибками заявлений на визу составляет семь процентов», – рассказал консул по культуре и прессе генерального консульства Финляндии в Петербурге Юсси Палмен.

По данным комитета по туризму, граждане иностранных государств с 1 октября подали более 20 тысяч заявлений на выдачу электронных виз для визита в Петербург и Ленинградскую область. Если предположить, что хотя бы треть запланировала поездку на ближайший месяц, число виз с ошибками могло превысить 500 штук. Но часть туристов могла получить отказ уже на этапе оформления.