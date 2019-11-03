Теракт у синагоги в Германии: стрелок рассказывал все на интернет-ресурсах. Один из них создан в Латвии

После этого трагического случая следователи выяснили, что нападавший тщательно готовился и о своих планах рассказывал на двух страничках в интернете.

Стало известно, что одну из них создал и содержал житель Латвии.

27-летний немец Штефан Баллиет в важный для евреев день, 9 октября, хотел проникнуть в синагогу в небольшом городке Галле и устроить там обстрел. Он прикрепил к своему жилету телефон, включит видеокамеру и снимал все происходящее вокруг, выкладывая это в прямой трансляции в интернете.

35-минутное видео можно было посмотреть на интернет-ресурсе Twitch, принадлежащем компании Amazon. Его используют миллионы пользователей компьютерных игр во всем мире. Видео с теракта было доступно полчаса, его посмотрели 2200 посетителей ресурса. Некоторые даже подбадривали террориста и переживали за его неудачи. Например, за то, что он не проник в синагогу.

Ресурс Twich был не единственным, который использовал стрелок. За неделю до кровавых событий на одном не сильно популярном интернет-ресурсе MEGUCA Баллиет опубликовал манифест на 16 страниц. В нем он рассказал, что уже много лет сам конструирует огнестрельное оружие.

Здесь он размещал фотографии оружия и обещал прямую трансляцию на Twich. В день теракта пользователи MEGUCA переписывались, что следят за происходящим и подбадривали стрелка.

После нападения немецкие следователи связались с Государственной службой безопасности Латвии. Оказалось, что создатель MEGUCA из Риги.

Разработчиком MEGUCA оказался 28-летний программист Янис Петерсонс. Он отказался говорить на камеру, но подтвердил, что был вызван в Службу госбезопаснотсти. Он переживает о случившемся.

В то же время он не видит своей вины, в том что террорист использовал его ресурс для прославления радикализма и распространения видео убийств.

"Это как если бы кто-то транслировал на Facebook. Сказать, что Facebook связан?" - сказал Петерсонс.

Представитель Службы госбезопаснотси Эрик Цинкус рассказал, что сервер, использованный для размещения манифеста - находится во Франции. Единственная связь с Латвией в том, что страницу создал латыш. Фактически эта информация даже не прошла через латвийские IT-системы.

Разработчика расспросили. Он сотрудничает, дает всю информацию о портале и людях, которые там задерживаются. Перед законом этот человек не виновен, никаких обвинений против него не выдвинуто. Информация передана коллегам в Германии.