И на замену выходит...

Само по себе это обстоятельство, может быть, и не имеет судьбоносного значения: ну, короткая скамейка, и что? Чай, не в футбол играть!

Однако при тех непомерных вождистских амбициях, каковыми отличаются лидеры нарконсерваторов, при их же стремлении быть на всякой свадьбе женихом, на всех похоронах – покойником, вопиющее несоответствие между претензиями и возможностями может сыграть злую шутку. Собственно, уже играет. К нашему общему счастью, пока – на уровне вербальном, но этот уровень так легко преодолевается... Тем более что посты первого вице-премьера и глав двух ведущих министерств дают к тому богатый арсенал возможностей.

И здесь опять, как ни крути, возникает вопрос: а существуют ли вообще какие-то, более-менее внятные, критерии, по которым осуществляется подбор кандидатов на ту или иную должность в правительстве? Особенно когда речь идет не просто о должности, а о высших постах. Судя по всему, с критериями такими в правящем кабинете не богато.

Каймар Кару – это вообще, на мой взгляд, уникальный случай. По крайней мере, те факты из его биографии, которые были опубликованы, и его собственные высказывания («В нужное время в нужном месте: нового IT-министра в политику привел Мартин Хельме») дают основания думать, что здесь мы действительно имеем дело со счастливым случаем. И даже оторопь берет: а что, если бы Мартин Хельме вовремя не вспомнил о Каймаре Кару или если бы последний не оказался в нужный момент в Тарту? Как поется в популярной когда-то песне: «Представить страшно мне теперь, что я не в ту вошел бы дверь!»…

Кто кого имеет, тот того и представляет

Во всей этой истории есть и еще один аспект, который как-то вообще выпадает из поля зрения экспертов. Речь идет о том, что партия Марта/Мартина Хельме, при всей неоднозначности действий и высказываний ее лидеров, худо-бедно представляет интересы одной пятой населения Эстонии. А если учесть практически не поддающееся исчислению количество сочувствующих, которые по какой-то причине голосовали за другие партии или не участвовали в голосовании вовсе, то можно говорить не менее чем о четверти или даже трети жителей страны.

И тот факт, что из всей этой массы в течение полугода с огромным трудом, да и то, как выяснилось, в значительной степени благодаря счастливой случайности, кое-как удалось-таки подобрать подходящую кандидатуру на должность министра, как минимум настораживает.

То есть, либо оскудела талантами земля эстонская (во что не хочется верить), либо, что вероятнее, руководство политической силы, претендующей на верховенство во всех сферах общественной жизни, плохо осведомлено об интеллектуальном и творческом потенциале своих сограждан, от лица которых оно – руководство – выступает в высшем эшелоне законодательной и исполнительной власти.

Есть еще и третий вариант: руководство это вообще плохо себе представляет, чем именно должны заниматься чиновники высшего и среднего управленческого звена общереспубликанского масштаба и как именно следует решать стоящие перед страной проблемы.