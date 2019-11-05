И на замену выходит...

Выдержав мхатовскую паузу, EKRE аккурат 1 ноября назвала свою новую (очередную?) кандидатуру на пост министра внешней торговли и инфотехнологий.
«Аккурат» – потому что ровно до 31 октября, в соответствии с трудовым законодательством, занимала свой пост генеральный прокурор республики Лавли Перлинг. А заменить ее до последнего момента было некем, поскольку два партнера по коалиции – центристы и отечественники – выступали за то, чтобы оставить госпожу Перлинг в этой должности еще на один срок, тогда как экреисты – категорически против. И, хотя вслух этого произносить было не принято, но в народе циркулировали крамольные слухи, что как только ЦПЭ и "Отечество" акцептуют предлагаемого труппой 2-Хельме-2 ИТ-министра, так вожделенный консенсус по кандидатуре генпрокурора сразу будет достигнут. Похоже на шантаж? В общем-то, да. Но только никому об этом не говорите, ладно?
В яблочко, но хорошо бы подальше от яблоньки
Впрочем, отвлекаясь от «преамбулы», следует признать, что по факту данного кадрового решения мы имеем, пожалуй, первый вменяемый поступок руководства EKRE, отвечающий принципу здравого смысла. Да и вообще в ряду подобных – редкий пока для всей нынешней коалиции случай.
Не хотелось бы сглазить, но вводные данные свидетельствуют о том, что предложенная на этот раз консервант-народниками кандидатура – это прямое попадание в яблочко, поскольку отвечает практически всем требованиям, предъявляемым обычно к подобного рода специалистам, причем как с профессиональной, так и с должностной точек зрения.
При непомерных вождистских амбициях, каковыми отличаются лидеры нарконсерваторов, при их стремлении быть на всякой свадьбе женихом, на всех похоронах – покойником, вопиющее несоответствие между претензиями и возможностями может сыграть злую шутку.
Остается только восхититься, что наконец-то Каймар Кару и Мартин Хельме совпали по месту и по времени. Был бы и вовсе блеск, если бы при этом беспартийный ныне Кару воздержался от вступления в рекомендовавшую его партию. Это, кстати, сыграло бы на руку самим национал-консерваторам, которые в таком случае могут с полным основанием козырять своей политической толерантностью и готовностью принести свои эгоистически-идеологические интересы в жертву интересам национально-государственным. Тогда как получение новым министром партбилета уменьшит положительное впечатление от нынешней ситуации как минимум на четверть…
Не в ту вошел бы дверь…
Выводов из описываемой ситуации напрашивается сразу несколько. Один из них настолько самоочевиден, что и говорить-то о нем, вроде бы, как-то даже неловко. И, тем не менее, скажем, хотя бы для того, чтобы потом не было мучительно больно…
Весь этот марлезонский балет вокруг кресла внешторг-ай-ти министра убедительнее любых речей показал, насколько коротка у EKRE скамейка запасных игроков, от которых, кроме беззаветной преданности слову и делу родной партии и – через нее – не менее родному правительству, требуются еще, хотя бы в минимальном объеме, какие-нибудь профессиональные (в том числе управленческие) качества. Не говоря уж про, не то чтобы моральные, а пусть даже просто корректно-поведенческие навыки.
Само по себе это обстоятельство, может быть, и не имеет судьбоносного значения: ну, короткая скамейка, и что? Чай, не в футбол играть!
Однако при тех непомерных вождистских амбициях, каковыми отличаются лидеры нарконсерваторов, при их же стремлении быть на всякой свадьбе женихом, на всех похоронах – покойником, вопиющее несоответствие между претензиями и возможностями может сыграть злую шутку. Собственно, уже играет. К нашему общему счастью, пока – на уровне вербальном, но этот уровень так легко преодолевается... Тем более что посты первого вице-премьера и глав двух ведущих министерств дают к тому богатый арсенал возможностей.
И здесь опять, как ни крути, возникает вопрос: а существуют ли вообще какие-то, более-менее внятные, критерии, по которым осуществляется подбор кандидатов на ту или иную должность в правительстве? Особенно когда речь идет не просто о должности, а о высших постах. Судя по всему, с критериями такими в правящем кабинете не богато.
Каймар Кару – это вообще, на мой взгляд, уникальный случай. По крайней мере, те факты из его биографии, которые были опубликованы, и его собственные высказывания («В нужное время в нужном месте: нового IT-министра в политику привел Мартин Хельме») дают основания думать, что здесь мы действительно имеем дело со счастливым случаем. И даже оторопь берет: а что, если бы Мартин Хельме вовремя не вспомнил о Каймаре Кару или если бы последний не оказался в нужный момент в Тарту? Как поется в популярной когда-то песне: «Представить страшно мне теперь, что я не в ту вошел бы дверь!»…
Кто кого имеет, тот того и представляет
Во всей этой истории есть и еще один аспект, который как-то вообще выпадает из поля зрения экспертов. Речь идет о том, что партия Марта/Мартина Хельме, при всей неоднозначности действий и высказываний ее лидеров, худо-бедно представляет интересы одной пятой населения Эстонии. А если учесть практически не поддающееся исчислению количество сочувствующих, которые по какой-то причине голосовали за другие партии или не участвовали в голосовании вовсе, то можно говорить не менее чем о четверти или даже трети жителей страны.
И тот факт, что из всей этой массы в течение полугода с огромным трудом, да и то, как выяснилось, в значительной степени благодаря счастливой случайности, кое-как удалось-таки подобрать подходящую кандидатуру на должность министра, как минимум настораживает.
То есть, либо оскудела талантами земля эстонская (во что не хочется верить), либо, что вероятнее, руководство политической силы, претендующей на верховенство во всех сферах общественной жизни, плохо осведомлено об интеллектуальном и творческом потенциале своих сограждан, от лица которых оно – руководство – выступает в высшем эшелоне законодательной и исполнительной власти.
Есть еще и третий вариант: руководство это вообще плохо себе представляет, чем именно должны заниматься чиновники высшего и среднего управленческого звена общереспубликанского масштаба и как именно следует решать стоящие перед страной проблемы.
…Теперь о генеральном прокуроре. А что, собственно, о нем говорить?! Свято место пусто не бывает, а теперь и вовсе проблем с его заполнением быть не должно. Будем надеяться, что никто из семейства Хельме на него претендовать не станет, а любой другой вариант теперь устроит все стороны…