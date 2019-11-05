Справедливость восторжествовала: рожающие в конце года не будут переплачивать государству

«На сегодняшний день доход получивших пособие по рождению ребенка женщин в конце года увеличивается на несколько зарплат за несколько месяцев, что в свою очередь уменьшает их не облагаемый налогом доход. Такая ситуация, конечно, несправедливая по отношению к рожающим в конце года, и теперь это решают в ускоренном порядке», – сказал Хельме.

Подробнее об этой проблеме можно прочитать в материале Rus.Postimees здесь.

В результате изменений в законе, люди, получившие пособие по рождению ребенка или по сокращению в последнем квартале, получат возможность перенести часть своего пособия для налогообложения на следующий год.

К примеру, если человек получает в декабре пособие по сокращению за два месяца, то в целях более выгодного налогообложения он может перенести сумму выплаты за один месяц на следующий год. То же правило действует и в отношении пособия по рождению ребенка. Таким образом, платить налоги с этих пособий можно будет так, словно их получали не одновременно, а в течение нескольких месяцев.

В последнем квартале 2018 года было 2204 получателей пособия по рождению ребенка. В среднем размер этого пособия от Больничной кассы в 2018 году за 140 дней составил 5518 евро.

Изменение вступает в силу задним числом с 1 января 2018. Чтобы отложить налогообложение пособия, необходимо подать декларацию о доходах для физических лиц и отметить, что часть пособия будет перенесена для налогообложения на следующий год.