Справедливость восторжествовала: рожающие в конце года не будут переплачивать государству
Министр финансов Мартин Хельме заявил, что уходящие в конце года в декрет женщины и попадающие под сокращение в дальнейшем смогут получить возможность отложить часть компенсации для налогообложения на следующий год, чтобы использовать свой не облагаемый налогом доход на прежнем уровне. Вернуть свои деньги смогут и женщины, родившие в конце 2018 года, поскольку изменения вступят в силу задним числом.
«На сегодняшний день доход получивших пособие по рождению ребенка женщин в конце года увеличивается на несколько зарплат за несколько месяцев, что в свою очередь уменьшает их не облагаемый налогом доход. Такая ситуация, конечно, несправедливая по отношению к рожающим в конце года, и теперь это решают в ускоренном порядке», – сказал Хельме.
Подробнее об этой проблеме можно прочитать в материале Rus.Postimees здесь.
В результате изменений в законе, люди, получившие пособие по рождению ребенка или по сокращению в последнем квартале, получат возможность перенести часть своего пособия для налогообложения на следующий год.
К примеру, если человек получает в декабре пособие по сокращению за два месяца, то в целях более выгодного налогообложения он может перенести сумму выплаты за один месяц на следующий год. То же правило действует и в отношении пособия по рождению ребенка. Таким образом, платить налоги с этих пособий можно будет так, словно их получали не одновременно, а в течение нескольких месяцев.
В последнем квартале 2018 года было 2204 получателей пособия по рождению ребенка. В среднем размер этого пособия от Больничной кассы в 2018 году за 140 дней составил 5518 евро.
Изменение вступает в силу задним числом с 1 января 2018. Чтобы отложить налогообложение пособия, необходимо подать декларацию о доходах для физических лиц и отметить, что часть пособия будет перенесена для налогообложения на следующий год.
С законопроектом можно подробнее ознакомиться здесь.