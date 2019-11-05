Министру Сольман пришлось извиняться за слова о семейном насилии

В соцмедиа Рийна Сольман опубликовала объяснения и мы публикуем их в полном объеме:

«От позвонившего мне журналиста я узнала, что соцмедиа взбудоражены вышедшим сегодня в Postimees материале. Помимо темы пособия по рождению ребенка на встрече в женской клинике также был описан незаконченный ход мыслей, который я озвучила, говоря о семейном насилии, и который создал ошибочное впечатление, будто семейная ссора, которая переходит на физический уровень, не является домашним насилием.

Здесь самое важно — удар, и причинение боли, конечно, является насилием!

Добавлю еще небольшое объяснение, что я не считаю семейное насилие благоприятным, и извиняюсь, если у кого-то могло сложиться иное впечатление.

Как министр я считаю своей главной миссией борьбу с насилием в семье!

Что именно случилось?

Вчера у меня состоялась очень приятная встреча в женской консультации роддома Пельгулинна с беременными. Мы говорили о планируемых изменениях в Законе о подоходном налоге, который устранит несправедливость, из-за которой налоговые доходы женщин, которые получили в конце года пособие по рождению ребенка за несколько месяцев, уменьшались. Мы говорили и на другие важные темы, в том числе - об отношениях в семье. Я придерживаюсь мнения, что для хороших отношений все стороны должны стараться. Умение понимать друг друга, общаться на равных, прощать друг друга и эмоциональная связь — это фундамент безопасных отношений в семье. В то же время никто не должен терпеть насилие в семье, членам семьи и близким следует быть нетерпимыми относительного насилия. Ничто не оправдывает семейное насилие. Такие объяснения я передала и Postimees.

Так же, как и на вчерашней встрече я утверждаю, что имела в виду, что в семейных отношениях важно, чтобы члены семьи хотели и умели общаться между собой и понимать друг друга. Важно, чтобы излишняя эмоциональность и ссоры не становились частью будней и не перерастали в насилие. Если эта ситуация все-таки возникает, то мириться с этим нельзя! Немому подчинению и физическому насилию не место в отношениях между людьми.

В случае семейного насилия следует попросить о помощи. Совет можно получить, позвонив на номер бесплатного телефона для помощи жертвам 116006 или по телефону женской поддержки 1492. В случае серьезных происшествий следует обратиться в полицию и зафиксировать факт нанесения побоев в медучреждении.

Я советую всегда принимать консультирующую и психологическую помощь, предлагаемую Центром помощи жертвам. Если в семье есть дети, важно предложить помощь и им. Ни один человек не должен терпеть насилие в семье!

Если кто-то захочет послушать мое мнение на эту очень серьезную тему, то летом я выступала на Фестивале мнений в дискуссии на тему "Почему в семьях Эстонии так много насилия?"».