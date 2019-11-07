«Мне стыдно»: Яну Тоом рассердили слова Марии Юферевой-Скуратовски

Об этом депутат Европарламента Яна Тоом пишет на своей Facebook-странице: «Политик может, конечно, менять свои взгляды - и даже не всегда это плохо. Мы все люди, мы меняемся, и это нормально. Мы вступаем в коалиции и договариваемся о правилах игры во имя достижения поставленных целей. Идем на компромиссы. Но... где-то должен быть предел».

«В каком сне могло мне привидеться, что депутат от моей партии, возглавляющий эстонскую делегацию ПАСЕ, на 100 % совпадет во взглядах на Россию с Эриком-Нийлесом Кроссем да еще и поддержит кандидатуру Рейтельмана? – продолжает Тоом. – Ок, спишем на компромисс. Тем более что глава делегации вроде бы должен выражать коллективную точку зрения, а здесь соотношение 1:2.

Но в чем компромисс в случае с вопросом журналиста про 9 мая? Во-первых, это решать президенту (и слава Богу). Во-вторых, даже у руководителя делегации ПАСЕ может быть личное мнение. Нету? Ну, тогда, возможно, есть вопросы по поводу роли СССР в победе над фашизмом. Или, может, у избирателя Марии они есть? Должно быть, я тут в Брюсселе отстала от жизни...

В-третьих, есть очень много вопросов, решение – и даже обсуждение – которых приведет к напряженности в обществе. Например – серые паспорта, русская школа, языковая инспекция. И, кстати, конструктивные отношения с Россией. Все то, на чем годами держалась популярность центристской партии. Так, может, плюнем? Напряженность же.

А еще я думаю о русских политиках в Центристской партии. Думаю о Володе Вельмане, который в свое время один (!) проголосовал против участия в операции в Ираке. Потому что верил, что это правильно. И мне стыдно».