Эстонская фирма с миллионным оборотом платит работникам чуть больше минималки

Если сотрудники Microsoft Estonia OÜ в среднем зарабатывают 8297 евро в месяц, то среди телекоммуникационных фирм есть и ряд предприятий, где сотрудникам платят меньше тысячи евро, пишет rus.err.ee со ссылкой на Äripäev.
Телекоммуникационная фирма Fill Networks, у которой на сайте написано, что она один из ведущих операторов рынка телекоммуникационных услуг Нарвы, в составленном деловой газетой Äripäev рейтинге зарплат в сфере телекоммуникаций, оказалась на последнем месте, ее 17 сотрудников в среднем получали 625 евро в месяц. Для сравнения, средняя зарплата в этом секторе экономики - 2172 евро.
При этом оборот Fill Networks в прошлом году составил почти миллион евро, а в этом году ожидается рост оборота еще на треть.
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