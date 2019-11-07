Эстонская фирма с миллионным оборотом платит работникам чуть больше минималки

Телекоммуникационная фирма Fill Networks, у которой на сайте написано, что она один из ведущих операторов рынка телекоммуникационных услуг Нарвы, в составленном деловой газетой Äripäev рейтинге зарплат в сфере телекоммуникаций, оказалась на последнем месте, ее 17 сотрудников в среднем получали 625 евро в месяц. Для сравнения, средняя зарплата в этом секторе экономики - 2172 евро.