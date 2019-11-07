Чт, 7.11.2019
Мне действительно неловко, но сейчас у города нет таких денег. Это слишком большая инвестиция. Михаил Кылварт
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  • Эстонская фирма с миллионным оборотом платит работникам чуть больше минималки
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Эстонская фирма с миллионным оборотом платит работникам чуть больше минималки

Евро.

ФОТО: Arvo Meeks

Если сотрудники Microsoft Estonia OÜ в среднем зарабатывают 8297 евро в месяц, то среди телекоммуникационных фирм есть и ряд предприятий, где сотрудникам платят меньше тысячи евро, пишет rus.err.ee со ссылкой на Äripäev.

Телекоммуникационная фирма Fill Networks, у которой на сайте написано, что она один из ведущих операторов рынка телекоммуникационных услуг Нарвы, в составленном деловой газетой Äripäev рейтинге зарплат в сфере телекоммуникаций, оказалась на последнем месте, ее 17 сотрудников в среднем получали 625 евро в месяц. Для сравнения, средняя зарплата в этом секторе экономики - 2172 евро.

При этом оборот Fill Networks в прошлом году составил почти миллион евро, а в этом году ожидается рост оборота еще на треть.

Читайте подробнее на Äripäev

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