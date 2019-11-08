Подкаст: «Как же бесит!» клоачный русский язык

Это второй эпизод подкаста «Как же бесит!», в котором главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина и журналист Екатерина Павлова говорят о событиях и явлениях, которые цепляют, возмущают и просто бесят.
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Катя: Всем привет, я Екатерина Павлова!
Олеся: Доброго времени суток, я Олеся Лагашина. И сегодня мы поговорим о том, как нас бесит выражение “доброго времени суток”. То есть о том, как мы говорим и пишем по-русски.
Катя: Но сначала я хочу немножко рассказать о той реакции, которую мы получили на наш первый подкаст. Некоторые люди писали, что им очень понравилось, что они ждут следующих выпусков, а кто-то, например, сказал, что мы «быдлятины». И, наверное, это было в мой адрес, потому что, каюсь, я говорю по-русски не очень хорошо, с точки зрения филологии, наверное, неправильно. Говорю я с ошибками, ставлю неправильные ударения, я чёкаю, что очень не нравится Олесе. Паразитами балуюсь. Не теми, которые в желудке живут! Еще и матом ругаюсь. Хотела и в подкасте ругаться, но Олеся не одобрила.
Олеся: Не волнуйся, я тоже ругаюсь матом, а после девятого класса меня чуть не выгнали из школы за то, что я ругаюсь как извозчик. С преподавателями, причем!
Катя: Я выросла в семье, где говорят “звОнит” и кандидируют. Мои родители не получили высшего образования. С детства я слышала в какой-то степени неправильную речь. Отец у меня строитель. И у них на стройке есть только одна манера речи. Хотя дома он старался не ругаться. И вообще мои учителя никогда не поправляли нас. Я не припомню такого. Учитель по русскому языку - еще может быть. Но я не помню, чтобы на уроках учителя делали нам замечания, мне кажется, они, даже и не знали, как говорить правильно. Потому что выросли в таких же семьях, обычных, условно говоря, рабочих.
Олеся: Это грустно, на самом деле. Мне кажется, это не столько с образованием связано, сколько именно с семьей. Я сама росла в интеллигентной семье, но это не значит, что вокруг меня все всегда правильно ставили ударения. Уроки по культуре речи как-то заставили меня на привычные слова смотреть иначе. ЙогУрт, например, является уже устаревшей нормой, мы так, по-моему не говорили никогда, потому что в те времена, когда йогУрт был йогУртом, его не было, и это слово мы не употребляли. Но «включИшь», например, с таким ударением — это абсолютно нормативно, хотя так мы не говорим. Но не будем превращать подкаст в мастер-класс по русскому языку.
Катя: Хотя можно было.
Олеся: В общем, да, может, это было бы полезнее. Потому что тотальная безграмотность бесит и меня лично, и многих наших читателей.
Катя: Особенно Гасана Гусейнова. Ты же слышала, что он в своем Facebook написал, что в России, где проживает много разных национальностей «невозможно найти ничего на других языках, кроме убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет вся Россия». Кстати, кто не знает, Гасан Гусейнов — это преподаватель Высшей школы экономики, филолог.
Олеся: Одного из лучших учебных заведений страны.
Катя: И он имел в виду СМИ. После его высказываний в его адрес посыпались оскорбления. Вызвал безумную реакцию. Сейчас весь российский интернет только об этом и говорит. Как считаешь, Олесь, наш великий и могучий язык действительно становится клоачным? Или уже стал?
Олеся: Я думаю, если убрать отсюда политический контекст, тема потеряет половину своей актуальности, никого бы не возбудило, если бы он просто сказал, что мы безграмотно говорим и пишем по-русски. Там важен украинский контекст и то, что он противопоставляет «официальный русский мир», вещающий по центральным каналам, и мир культурного и, кстати, многоязычного человека. Сам Гусейнов говорит: «Я противопоставляю этот клоачный язык другому, на котором многие либо разучились говорить, либо не хотят учиться. Это язык телевизионных шоу, это язык ненависти, который можно изучать по комментам к моему посту». Поэтому официоз на него и ополчился. Сейчас эта тема достаточно политически острая в России. Не случайно 5 ноября президент России Владимир Путин участвовал в заседании Совета по русскому языку и заявил о необходимости защищать русский язык от пещерных русофобов. Мои друзья-филологи уже по этому поводу вспомнили знаменитую цитату «Товарищ Сталин, вы большой ученый».
Катя: Слушай, так он же и «Википедию» сейчас хочет заменить Большой российской энциклопедией.
Олеся: Я на самом деле думаю, что никто не нанес такого большого вреда русскому языку, как действующий президент России. Да простят меня наши слушатели!
Продолжение слушайте в подкасте!
Далее обсуждается:
- Что бесит нашего литературного редактора, автора книг о русском языке Марианну Тарасенко?
- Почему мы разучились говорить грамотно и красиво?
- Убогий язык интернета и соцсетей.
- Влияет ли обучение на эстонском языке на русскоязычных?
- Справедливо ли, что абсолютно безграмотные люди занимают высокие посты?
- Как пишут и говорят местные русские СМИ в Эстонии?
Предыдущий подкаст «Как же бесит! излишняя политкорректность» можно послушать здесь.