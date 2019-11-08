Подкаст: «Как же бесит!» клоачный русский язык

Дорогие читатели Rus.Postimees, подкаст можно прослушать нажав на кнопочку play выше.

***

Катя: Всем привет, я Екатерина Павлова!

Олеся: Доброго времени суток, я Олеся Лагашина. И сегодня мы поговорим о том, как нас бесит выражение “доброго времени суток”. То есть о том, как мы говорим и пишем по-русски.

Катя: Но сначала я хочу немножко рассказать о той реакции, которую мы получили на наш первый подкаст. Некоторые люди писали, что им очень понравилось, что они ждут следующих выпусков, а кто-то, например, сказал, что мы «быдлятины». И, наверное, это было в мой адрес, потому что, каюсь, я говорю по-русски не очень хорошо, с точки зрения филологии, наверное, неправильно. Говорю я с ошибками, ставлю неправильные ударения, я чёкаю, что очень не нравится Олесе. Паразитами балуюсь. Не теми, которые в желудке живут! Еще и матом ругаюсь. Хотела и в подкасте ругаться, но Олеся не одобрила.

Олеся: Не волнуйся, я тоже ругаюсь матом, а после девятого класса меня чуть не выгнали из школы за то, что я ругаюсь как извозчик. С преподавателями, причем!

Катя: Я выросла в семье, где говорят “звОнит” и кандидируют. Мои родители не получили высшего образования. С детства я слышала в какой-то степени неправильную речь. Отец у меня строитель. И у них на стройке есть только одна манера речи. Хотя дома он старался не ругаться. И вообще мои учителя никогда не поправляли нас. Я не припомню такого. Учитель по русскому языку - еще может быть. Но я не помню, чтобы на уроках учителя делали нам замечания, мне кажется, они, даже и не знали, как говорить правильно. Потому что выросли в таких же семьях, обычных, условно говоря, рабочих.

Олеся: Это грустно, на самом деле. Мне кажется, это не столько с образованием связано, сколько именно с семьей. Я сама росла в интеллигентной семье, но это не значит, что вокруг меня все всегда правильно ставили ударения. Уроки по культуре речи как-то заставили меня на привычные слова смотреть иначе. ЙогУрт, например, является уже устаревшей нормой, мы так, по-моему не говорили никогда, потому что в те времена, когда йогУрт был йогУртом, его не было, и это слово мы не употребляли. Но «включИшь», например, с таким ударением — это абсолютно нормативно, хотя так мы не говорим. Но не будем превращать подкаст в мастер-класс по русскому языку.

Катя: Хотя можно было.

Олеся: В общем, да, может, это было бы полезнее. Потому что тотальная безграмотность бесит и меня лично, и многих наших читателей.