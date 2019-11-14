Редакция Rus.Postimees едет в Нарву! Приглашаем вас на встречу 5 декабря

5 декабря редакция Rus.Postimees приедет в Нарву, чтобы узнать о том, что волнует жителей Нарвы и Ида-Вирумаа, ответить на ваши вопросы, познакомиться, а также провести дискуссию, гостем которой станет мэр города Алексей Евграфов. Rus.Postimees ждет вас 5 декабря с 16:30 до 19:00 в Нарвском колледже Тартуского университета.
В Нарве редакцию Rus.Postimees будут представлять: главный редактор Олеся Лагашина, репортер Екатерина Павлова, редактор Ольга Лебедева и корреспондент в Ида-Вирумаа Николай Андреев.
Программа встречи 5 декабря в большой аудитории (200) Нарвского колледжа:
16:30-17:00 Сбор участников. Закуски и кофе с редакцией Rus.Postimees.
17:00-18:00 Дискуссия с участием редакции и мэра города – «Как же бесит! О чем говорит Нарва?»
18:00-19:00 Общение редакции с залом. Вопросы, ответы, обсуждение самых актуальных тем Ида-Вирумаа.
Вы уже слушали наш новый подкаст «Как же бесит!»? Мы решили, что нарвская встреча должна быть, как и наш подкаст, откровенной, честной, не бояться правды. Приходите и расскажите о том, что вас волнует. Ваша проблема может стать темой новых материалов Rus.Postimees. Давайте вместе найдем решение!
Чтобы мы смогли лучше рассчитать количество угощения и подарков, пожалуйста, зарегистрируйтесь на встречу. Прийти можно и без регистрации, но именно среди зарегистрировавшихся гостей мы разыграем полезные призы от Rus.Postimees и партнеров мероприятия.
Акция проходит при партнерстве Нарвского колледжа Тартуского университета.