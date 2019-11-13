Хельме заверил Рийгикогу, что пенсионная реформа не несет рисков для пенсионных фондов

Хельме отметил, что в 2016 году инвестиции в эстонскую экономику в пенсионных фондах составили порядка 150–200 миллионов евро. В настоящий момент эта сумма приближается к 600 миллионам. «Финансовая инспекция провела стресс-тестирование и отметила, что в сущности нет угрозы, что наши пенсионные фонды утратят платежеспособность, т.е. цена так называемых паев в результате пенсионной реформы не сократится», – сказал Хельме.

По его словам, необходимо учитывать риск и искать способы его сократить. «В интересах управления ликвидностью пенсионные фонды должны пересмотреть свои вложения в реальные инвестиции в Эстонии. Это вызывает беспокойство. Для решения этой проблемы в ходе подготовки проекта закона о пенсионной реформе был проработан ряд предложений самих участников рынка». – добавил министр.

Хельме уточнил, что для обеспечения ликвидности существуют различные балансирующие меры или меры по снижению уровня риска. Министр заверил, что они, несомненно, будут рассмотрены в ходе обсуждения законопроекта в Рийгикогу. «Мы знаем об этих рисках, но, во-первых, их объемы на фоне всего пенсионного фонда и всего рынка капитала Эстонии – достаточно небольшие и системной угрозы они не представляют. Во-вторых, мы искали и, думаю, нашли методы сокращения этих рисков».

Министр финансов также привел примеры соответствующих мер. Одна из них – т.н. десятилетний период замораживания. «Если человек присоединяется к пенсионному фонду или покидает его, в течение десяти лет он не может изменить своего решения. Мера направлена именно на то, чтобы сократить колебания и волатильность. Вторая конкретная мера – это повышение верхнего предела кредита для поддержания ликвидности фондов. Эта мера еще не была согласована, но серьезно рассматривается. На данный момент предел составляет 10 %. Мы обсуждаем, увеличить ли его в два раза или еще больше. Это, очевидно, сократит риск возникновения в фонде проблем с ликвидностью. Остальное – разумеется, выбор инвестиционной стратегии. Это решение принимают инвесторы», – сказал Хельме.