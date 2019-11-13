Ср, 13.11.2019
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  • Доказательство: Ярвик и Соосаар действительно учились в одной школе

Доказательство: Ярвик и Соосаар действительно учились в одной школе

Документы, предоставленные государственным архивом, не оставляют никаких сомнений. Министр сельского хозяйства Март Ярвик и Рейн Соосаар, находящийся в центре скандала с мошенничеством, вместе учились в начальной школе Выйдула, передает Postimees.

Сегодня Postimees писал, что министр сельской жизни Март Ярвик (EKRE) и спорящий с PRIA хозяин хутора Рейн Соосаара - друзья детства. Это же подтверждают присланные из государственного архива списки начальной школы Выйдула.

Кроме того, присяжный адвокат Урмас Арумяэ, который до прошлой пятницы давал юридические консультации министру Ярвику, проводил в детстве лето в деревне Выйдула. Арумяэ также защищал Соосаара в споре с PRIA.

Читайте подробнее здесь: Тайна министра Ярвика: участники связанного с PRIA скандала – его друзья детства

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