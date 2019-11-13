Доказательство: Ярвик и Соосаар действительно учились в одной школе

Сегодня Postimees писал, что министр сельской жизни Март Ярвик (EKRE) и спорящий с PRIA хозяин хутора Рейн Соосаара - друзья детства. Это же подтверждают присланные из государственного архива списки начальной школы Выйдула.

Кроме того, присяжный адвокат Урмас Арумяэ, который до прошлой пятницы давал юридические консультации министру Ярвику, проводил в детстве лето в деревне Выйдула. Арумяэ также защищал Соосаара в споре с PRIA.