Пт, 15.11.2019
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  • На заводе M.V. Wool снова обнаружена опасная бактерия: департамент не исключает его закрытия

На заводе M.V. Wool снова обнаружена опасная бактерия: департамент не исключает его закрытия

M.V.Wool

ФОТО: Mihkel Maripuu

Ветеринарно-продовольственный департамент снова обнаружил опасную бактерию листерию в пробах, взятых на заводе компании M.V. Wool.

Окончательное решение о судьбе предприятия пока не принято, но департамент не исключает возможность его закрытия, пишет rus.err.ee.

"Поскольку речь идет о нарушении очень серьезного фундаментального права, т.е. об ограничении предпринимательской деятельности, наши шаги должны быть очень взвешенными, но эти шаги обязательно будут предприняты и мы сообщим о них общественности. Для этого потребуется некоторое время", - сообщил ERR замглавы департамента Олев Калда, подтвердив повторное обнаружение листерии во взятых с завода пробах.

В середине октября на заводу было приостановлено производство, поскольку проводилась полная дезинфекция. Листерию нашли уже после дезинфекции.

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