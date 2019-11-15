На заводе M.V. Wool снова обнаружена опасная бактерия: департамент не исключает его закрытия

Окончательное решение о судьбе предприятия пока не принято, но департамент не исключает возможность его закрытия, пишет rus.err.ee .

"Поскольку речь идет о нарушении очень серьезного фундаментального права, т.е. об ограничении предпринимательской деятельности, наши шаги должны быть очень взвешенными, но эти шаги обязательно будут предприняты и мы сообщим о них общественности. Для этого потребуется некоторое время", - сообщил ERR замглавы департамента Олев Калда, подтвердив повторное обнаружение листерии во взятых с завода пробах.