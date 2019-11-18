У некогда приговоренных к смертной казни появилась надежда на свободу

Пресс-секретарь Министерства юстиции Кристин Раммус сказала, что самому заключенному не нужно просить об УДО – при наступлении срока материалы в суд передают без желания заключенного.

«Согласно вступившим в силу в июле поправкам к закону, пожизненно осужденный может отбывать наказание и в тюрьме открытого типа, но это не является условием освобождения от пожизненного срока. Освобождаемых пожизненников перед тем, как выпустить из тюрьмы, консультируют, в том числе объясняют, какую помощь можно получить у самоуправления, и какую у Кассы страхования от безработицы. При освобождении они кроме криминального надзирающего могут получить и опорное лицо», - сказала Раммус.

В случае если суд решит досрочно отпустить кого-то осужденного пожизненно, по закону ему назначается 5-10-летний испытательный срок. Если во время этого срока он совершит новое умышленное преступление, его вернут в тюрьму отбывать свое пожизненное заключение.

Также освобожденный досрочно в течение трех лет должен подчиняться контролю поведения, а также регулярно ходить к криминальному надзирающему. Если требования контроля будут нарушены, суд может либо продлить срок контроля поведения, либо вернуть человека обратно в тюрьму.

Более короткий срок может лучше мотивировать

Вице-канцлер Министерства юстиции по вопросам тюрем Прийт Кама не видит принципиальной разницы в том, получают пожизненные заключенные возможность выйти на свободу через 25 или через 30 лет, поскольку в обоих случая речь идет об очень большом сроке.

«И 25 лет никому не дают гарантию того, что их автоматически освободят. Речь идет о том, что суд может подумать, можно ли выпустить человека из тюрьмы. Когда срок возможного освобождения приблизился на пять лет, для кого-то из заключенных это могло стать позитивным импульсом. Человек может показать, что готов над собой работать, чтобы быть готовым к жизни на свободе», - сказал Кама.

По словам вице-канцлера, не нужно считать себя гением, чтобы пытаться понять, изменился ли отбывающий пожизненное заключение человек настолько, чтобы его можно было отпустить на свободу. Это оценивают чиновники, которые каждый день общаются с заключенными и анализируют их поведение в течение долгого времени, выясняя и то, есть ли у них склонность к какой-либо зависимости. В определенных ситуациях это может делать их очень опасными, поэтому они могут совершить новое преступление.

«В течение многих лет я сам общался с десятком пожизненно осужденных. В бытовом контакте они не кажутся какими-то монстрами, в них можно видеть и черты обычных людей. Поэтому могу сказать, что возможность оказаться на свободе, хочется верить, может стать для кого-то причиной, чтобы взять себя в руки и начать вести себя лучше», - сказал Кама.

По его словам, досрочное освобождение пожизненного заключенного не может быть эмоциональным решением, а поведение человека нужно анализироваться в течение долгого времени.

Вице-канцлер Министерства юстиции и руководитель отдела тюрем Прийт Кама. ФОТО: Mihkel Maripuu

«При общении с заключенным мы в действительности оцениваем его умение общаться. Мы смотрим, играет он свою роль уверенно, как Морган Фриман в фильме „Побег из Шоушенки“. Но чувствуя себя неуверенным, человек может показаться вспыльчивым, в то время как манипулятор может вызвать ощущение, что его настроения изменились», - рассказал он.

Кама убежден, что даже те заключенные, которые провели в тюрьме большую часть своей жизни, не настолько привыкли к тюремной жизни, чтобы не хотеть на свободу.