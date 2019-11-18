Гражданин Эстонии, попавший в ДТП в России, признан виновным в смерти другого водителя

Строганов в конце февраля этого года попал в ДТП, когда перевозил груз на фуре в Новгородской области. Другой участник аварии – водитель Volvo – скончался на месте. Строганов свою вину отрицал, но российский суд признал его виновным в нарушении правил ПДД, повлекшем за собой причинение смерти по неосторожности.

Более подробно Rus.Postimees писал ранее: До пяти лет тюрьмы: в России гражданин Эстонии попал на фуре в ДТП, другой водитель погиб

Около семи утра 25 февраля Строганов, проживающий в Псковской области, ехал по участку дороги Шимск-Старая Русса-Великие Луки в Новгородской области на грузовике Iveco, в котором перевозились шины. Дорога была обледенелой. Это был его первый рейс на новом рабочем месте: совсем недавно он устроился работать дальнобойщиком в эстонскую фирму Serger Trans OÜ.

Согласно показаниям обвиняемого, внезапно следовавший позади легковой автомобиль начал обгонять грузовик Строганова по встречной полосе. В этот момент на встречке появился легковой автомобиль Volvo XC-60. Строганов начал сбрасывать скорость, и обеим легковушкам с трудом удалось разъехаться, избежав столкновения. Внезапно фуру начало заносить и водитель даже выехал на встречную полосу. Остановившись на встречной обочине, Строганов никого вокруг не увидел и поехал дальше. Красный автомобиль Volvо, за рулем которого находился россиянин 1987 года рождения, оказался на обочине в сугробе, фары не горели. Водитель Volvo погиб, а действия Строганова расценили как оставление места ДТП. Через три дня Строганову сообщили о ДТП и он добровольно вернулся в Старую Руссу, где 3 марта был задержан.

Согласно приговору районного суда Новгородской области, Строганов нарушил правило ПДД, согласно которому водитель должен вести транспортное средство, не превышая разрешенной скорости, при этом учитывая интенсивность движения, погодные и дорожные условия и выбирать соответствующую скорость, а также правило о необходимости соблюдать боковой интервал, в результате чего допустил занос фуры и выехал на встречную полосу, столкнувшись с Volvo. Смерть водителя Volvo наступила от острой кровопотери, в результате разрыва грудного отдела аорты, значится в приговоре.

«Не смотря на позицию подсудимого, вина Строганова в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается, а его показания и утверждения опровергаются представленными стороной обвинения доказательствами, исследованными судом в условиях состязательного процесса, а именно, показаниями потерпевшей (супруги погибшего — ред.), свидетелей и иными материалами дела в совокупности», – значится в приговоре.

Суд длился почти полгода. Были выслушаны свидетели — другие водители, а также сотрудники ГИБДД, несколько раз проведены авто-технические экспертизы. Приговор изложен на 32-х страницах.

Российский суд назначил Строганову наказание в виде лишения свободы, с отбыванием трех лет и шести месяцев в колонии-поселении с учетом заключения в СИЗО (один день в СИЗО за два дня в колонии), а также лишить права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средства на срок два года и шесть месяцев. Также Строганов обязан оплатить все судебные издержки, вознаграждение адвоката и расходы потерпевшей в размере 106 474 (около 1 506 евро).

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признал наличие у Строганова двух несовершеннолетних детей, его участие в боевых действиях, статус ветерана, наличие государственной награды России и состояние его здоровья. Также были приняты к сведению положительные характеристики соседей, работодателя и отсутствие судимостей.

Что касается гражданского иска, который выдвинула потерпевшая, ответчиком по нему является работодатель подсудимого — эстонская компания Serger Trans OÜ, об извещении об участии в гражданском иске которой существует определенный порядок, обусловленный международными договорами. Иск предъявлен на сумму 1 036 200 рублей (около 14 тыс. евро) и 5 млн рублей (почти 71 тыс. евро). Но поскольку фура Iveco, участвовавшая в ДТП, взята компанией в лизинг, реальным ответчиком является Swedbank Liising AS. Пока что банк не получил судебное извещение. Фура по-прежнему под арестом до рассмотрения гражданского иска.