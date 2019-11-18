Полиция установила личности тех, кто угрожал Кае Каллас

Глава Кесклиннаского отделения полиции Таллинна Кайдо Саарнийт сказал Postimees, что, согласно имеющейся информации, предполагаемый автор угрозы находится не в Эстонии. «Оценивая непосредственно угрозу, мы также рассмотрели содержание отправленных сообщений и возможность их фактической реализации, а также рассмотрели предыдущие публикации в социальных сетях, сделанные этим аккаунтом. Мы будем продолжать пытаться связаться с человеком, который написал пост», - сказал Саарнийт.

Саарнийт отметил, что всякий раз, когда человеку угрожают в Интернете или в беседе, и человек чувствует угрозу своей жизни и здоровью, об этом всегда нужно сообщать в полицию. «Сам факт того, что человек обращается в полицию, показывает, что его беспокоят полученные им сообщения. Задача полиции - выяснить обстоятельства инцидента, мы проверяем обстоятельства и в том случае, когда уголовное дело не возбуждают », - сказал начальник полиции.

«Угрозы убийства, нанесения вреда здоровью, порча или уничтожение материального имущества наказуемы, если они представляют реальную угрозу или если есть основания полагать, что угроза может быть реализована», - добавил Саарнийт.

На выходных Postimees выяснил, что угрозы Кае Каллас писали с фейкового аккаунта некоего Калле Тамма Вахура. И хотя сейчас общественности неизвестно, кто скрывается за этим именем, информации и картинки, которыми он делился, не оставляют сомнений относительно его политических взглядов.