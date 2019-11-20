Почему в Эстонии нельзя строить атомную электростанцию?

Технологии АЭС, также как и поставляемое топливо, будет полностью контролироваться производителями из США. Я считаю, что это окажет прямое и существенное влияние на принятие политических решений в Эстонии и даже сможет влиять на формирование правительства. Риск огромный и плохо просчитываемый. Мы уже пытались однажды продать свою энергетическую отрасль США, но тогда здравый смысл возобладал. Что происходит сейчас?

Отходы. На эту тему можно написать мнение точно такой же длины. МАГАТЭ напрямую говорит о необходимости создания соответствующей инфраструктуры в каждой стране и решения замыкания топливного цикла в мире вообще. Отходы являются самой опасной частью атомного производства, жизнь наработанных элементов и изотопов исчисляется сотнями, тысячами, десятками тысяч лет. В статье Postimees замкнутый топливный цикл и период полураспада остаточных отходов в 300 лет описывается как готовое решение. Но если озадачиться поиском информации, то мы узнаем, что заявления подобного рода можно считать откровенным блефом.

Еще один важный аспект манипуляций. Нам говорят от возможных 300 годах. Но, во-первых, 300 лет - это огромный срок по меркам одного поколения людей, и во-вторых, мы говорим о периоде полураспада. К примеру, мы имеем 1000 тонн высокоактивных отходов. Через 300 лет активность уменьшится на число периодов полураспада некоторых элементов, но не исчезнет полностью. Нам останется примерно 500 тонн проблем еще на 300 лет.

Практически все промышленные площадки АЭС, независимо от страны эксплуатации, заставлены хранилищами отработанного топлива и прочими радиоактивными отходами. Ни в одной стране еще не пришли к пониманию того, каким образом можно навсегда избавиться от отходов безопасным способом. Такие варварские способы, как затопление их в Мировом океане или хранение в закрытых шахтах абсолютно неприемлемы. Отработанное топливо, как правило, сначала нужно охладить в бассейнах выдержки, на что уходит от 20 до 40 лет. Бассейн выдержки - такое же ядерно-опасное устройство, как и сам реактор. Даже более. После можно их отправить на радиохимический завод и приступить к возможной утилизации. Или захоронить, или пытаться переработать.

Для переработки предполагается использовать реакторы на быстрых нейтронах, так называемые бридеры или некоторые возможные конструкции реакторов 4-го поколения. Там и должна была быть применена технология «дожигания» отработанного топлива, плутония, всего спектра актинидов и создания так называемого замкнутого топливного цикла. Но программа бридерных ректоров была закрыта во Франции, Германии, Японии, Великобритании. Единственные долго работающие бридерные реакторы находятся в России, на Белоярской АЭС. Программы были свернуты именно из-за опасности эксплуатации и экономических показателей реакторов. Франция вложила огромные деньги в технологию замкнутого топливного цикла, но тоже пока потерпела фиаско. Суперфеникс после вложенных 5 миллиардов долларов на сегодня закрыт.

По всем признакам на 2020 год Эстонии в обозримом будущем придется хранить все ядерные отходы в нетронутом виде. Мы не можем справиться с бизнесменами, плюющими на правила складирования простых отходов, так что говорить о ядерных? Транспортировка отходов - настолько щекотливый вопрос, что подвергает серьезному испытанию политиков признанных атомных держав, не говоря о наших.

И напоследок. Интересно, что когда мы слушаем мнения атомных лоббистов, то все они с небольшими вариациями начинают рассказывать про то, как они построят свой домик или дачу на заднем дворе атомной станции. Похоже, их этому учат на первом курсе профильного вуза. Анализ любых техногенных катастроф утверждает обратное. При любом общественном строе первыми эвакуируются представители власти, их семьи и те, у кого есть деньги. У них есть для этого все ресурсы и армии адвокатов или влиятельных «друзей» для получения соответствующих компенсаций, в отличие от абсолютного большинства населения. Они построят «безопасную» АЭС в новом месте. Вместе с новым домиком. Для остальных жителей жизнь разделится на ДО и После. На поколения. Это уже не вопрос. Это утверждение.