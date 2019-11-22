Март Ярвик: я не планирую уходить в отставку

Министр сельской жизни Март Ярвик сказал «Актуальной камере после ознакомления с отчетом государственной канцелярии, что не сделал ничего плохого и не видит причин для отставки.
«Я мельком посмотрел этот отчет. Я не нашел, по крайней мере, при беглом чтении ни одного слова „солгал“», - передает ERR слова Марта Ярвика.
На вопрос, ввел ли он общественность в заблуждение и планирует ли уходить в отставку, Ярвик ответил, что, конечно, нет.
Комиссия, расследовавшая происходившее в административной сфере Министерства сельской жизни, пришла к выводу, что Март Ярвик и его советник Урмас Арумяэ пытались вмешаться в аудит Ветеринарно-пищевого департамента, превысив тем самым свои полномочия. Из отчета следует, что Ярвик знал о конфликте интересов своего советника еще в мае, а некоторые его ранние утверждения противоречат той информации, которую представила комиссия.