Март Ярвик: я не планирую уходить в отставку

«Я мельком посмотрел этот отчет. Я не нашел, по крайней мере, при беглом чтении ни одного слова „солгал“», - передает ERR слова Марта Ярвика.

На вопрос, ввел ли он общественность в заблуждение и планирует ли уходить в отставку, Ярвик ответил, что, конечно, нет.