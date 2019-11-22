Март Хельме: EKRE поддерживает Ярвика и не советует ему уходить в отставку

Эстонская консервативная народная партия (EKRE) по-прежнему поддерживает входящего в свои ряды министра сельской жизни Марта Ярвика и не советует ему в сложившийся ситуации уходить в отставку, сказал председатель EKRE и министр внутренних дел Март Хельме.
Март Хельме заявил в Esimene stuudio, что отчет государственной канцелярии пролил свет на некоторые нюансы, которые ранее остались без внимания. «Но в принципе я не могу сказать, что мы больше не поддерживаем своего министра. Полагаю, что министр сельской жизни не подаст в отставку», - подчеркнул лидер EKRE.
Говоря о нынешней коалиции, Март Хельме отметил, что в политике нет любви: «Но мы прагматики и я сказал бы, что межличностные отношения у нас хорошие».
Комиссия, расследовавшая происходившее в административной сфере Министерства сельской жизни, пришла к выводу, что Март Ярвик и его советник Урмас Арумяэ пытались вмешаться в аудит Ветеринарно-пищевого департамента, превысив тем самым свои полномочия. Из отчета следует, что Ярвик знал о конфликте интересов своего советника еще в мае, а некоторые его ранние утверждения противоречат той информации, которую представила комиссия.