Март Хельме: EKRE поддерживает Ярвика и не советует ему уходить в отставку

Март Хельме заявил в Esimene stuudio, что отчет государственной канцелярии пролил свет на некоторые нюансы, которые ранее остались без внимания. «Но в принципе я не могу сказать, что мы больше не поддерживаем своего министра. Полагаю, что министр сельской жизни не подаст в отставку», - подчеркнул лидер EKRE.

Говоря о нынешней коалиции, Март Хельме отметил, что в политике нет любви: «Но мы прагматики и я сказал бы, что межличностные отношения у нас хорошие».