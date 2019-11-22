Возмущенный житель Ласнамяэ: фирма незаконно выписывает штрафы автовладельцам

Rus.Postimees недавно писал о жителе Ласнамяэ, который получил от фирмы ParkIT штраф за парковку у собственного дома. В той истории закон был на стороне предприятия, но, как оказалось, и фирма может допускать ошибки. Главное, чтобы автовладельцы вовремя это заметили, иначе понапрасну оплатят штраф.
История началась несколько лет назад, когда житель Ласнамяэ Илья получил штраф от ParkIT за парковку на Кивила, 28. Парковка находится возле подконтрольной ParkIT территории Olerex, но является городской землей.
«Я живу в соседнем доме и часто сталкиваюсь с отсутствием свободных парковочных мест во дворе, поэтому приходится оставлять свой автомобиль на прилегающей к заправке территории, - рассказывает Илья. – Но несколько лет назад вдруг получил штраф от ParkIT».
По словам Ильи, он отправил фирме письмо с указанием неправомерных действий ParkIT в виде штрафа на городской земле и получил ответ, что штраф был аннулирован, а выписал его новый сотрудник, который не знал границ участка.
«Этим летом узнаю от соседей, что фирма ParkIT вновь стала выписывать штрафы на данной территории», - рассказывает Илья.
Докажи, что не олень
Он решил окончательно разобраться в этом вопросе: собрал все штрафы соседей и хотел обратиться напрямую в фирму, но по указанному на официальном сайте адресу ParkIT не нашел. Тогда он отправился в управу Ласнамяэ, где ему сообщили, что данный участок является подконтрольным Департаменту коммунального хозяйства. Представитель Olerex также подтвердил, что это территория города и никаких договорных отношений по данному участку у них нет.
Всю собранную информацию он отправил в ParkIT, где его попросили прислать данные для аннулирования штрафа. «Поскольку я вступил с ними в полемику, они готовы отменить штраф. Хорошо, а все остальные просто молча заплатят и обогатят ParkIT?» - возмущается читатель.
Илья оповестил соседей, что штрафы незаконны и платить не надо. Месяц назад, 23 октября этого года, одному из соседей пришло письмо от инкассо-фирмы Creditreform Eesti OÜ с требованием погасить долг в 50 евро за неоплаченный ParkIT OÜ штраф.
Илья отправил им письмо с переписками насчет данного участка и 8 ноября получил ответ от консультанта по долгам: «Штраф, выписанный ParkIT OÜ, аннулирован, а производство прекращено».
Спасение утопающих
Представитель Creditreform Eesti OÜ Алар Ягер сказал Rus.Postimees, что они занимаются востребованием долгов на основании договора поручения, поэтому правомерность самого штрафа не проверяют. «Если пользователь инкассо-службы ошибочно передал неверное требование, мы завершаем производство и сообщаем об этом получателю сообщения», - объяснил Ягер.
Сама же фирма ParkIT проигнорировала вопросы журналиста, почему штрафы были выписаны на городской земле и проверяет ли фирма законность штрафа до того, как передать его в инкассо-фирму. Представитель ParkIT, который не пожелал представиться, ответил письменно лишь то, что в случае претензий каждый автовладелец может обратиться к ним: «В случае претензий у пользователя парковки есть право письменно обратиться к ParkIT OÜ для обжалования выписанного договорного штрафа. Претензию следует подать в письменном виде в течение 14 дней со дня назначения штрафа. Претензию можно подать только в электронном виде, заполнив соответствующую форму на сайте www.parkit.ee».