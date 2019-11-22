Возмущенный житель Ласнамяэ: фирма незаконно выписывает штрафы автовладельцам

История началась несколько лет назад, когда житель Ласнамяэ Илья получил штраф от ParkIT за парковку на Кивила, 28. Парковка находится возле подконтрольной ParkIT территории Olerex, но является городской землей.

Оранжевым выделена территория Olerex, а синим - городская, где был получен штраф за парковку. ФОТО: фото читателя

«Я живу в соседнем доме и часто сталкиваюсь с отсутствием свободных парковочных мест во дворе, поэтому приходится оставлять свой автомобиль на прилегающей к заправке территории, - рассказывает Илья. – Но несколько лет назад вдруг получил штраф от ParkIT».

По словам Ильи, он отправил фирме письмо с указанием неправомерных действий ParkIT в виде штрафа на городской земле и получил ответ, что штраф был аннулирован, а выписал его новый сотрудник, который не знал границ участка.

«Этим летом узнаю от соседей, что фирма ParkIT вновь стала выписывать штрафы на данной территории», - рассказывает Илья.

Докажи, что не олень

Он решил окончательно разобраться в этом вопросе: собрал все штрафы соседей и хотел обратиться напрямую в фирму, но по указанному на официальном сайте адресу ParkIT не нашел. Тогда он отправился в управу Ласнамяэ, где ему сообщили, что данный участок является подконтрольным Департаменту коммунального хозяйства. Представитель Olerex также подтвердил, что это территория города и никаких договорных отношений по данному участку у них нет.

Всю собранную информацию он отправил в ParkIT, где его попросили прислать данные для аннулирования штрафа. «Поскольку я вступил с ними в полемику, они готовы отменить штраф. Хорошо, а все остальные просто молча заплатят и обогатят ParkIT?» - возмущается читатель.

Илья оповестил соседей, что штрафы незаконны и платить не надо. Месяц назад, 23 октября этого года, одному из соседей пришло письмо от инкассо-фирмы Creditreform Eesti OÜ с требованием погасить долг в 50 евро за неоплаченный ParkIT OÜ штраф.

Илья отправил им письмо с переписками насчет данного участка и 8 ноября получил ответ от консультанта по долгам: «Штраф, выписанный ParkIT OÜ, аннулирован, а производство прекращено».

Спасение утопающих

Представитель Creditreform Eesti OÜ Алар Ягер сказал Rus.Postimees, что они занимаются востребованием долгов на основании договора поручения, поэтому правомерность самого штрафа не проверяют. «Если пользователь инкассо-службы ошибочно передал неверное требование, мы завершаем производство и сообщаем об этом получателю сообщения», - объяснил Ягер.