Подозрения Ратаса в отношении министра Ярвика подтвердились

«Этот отчет подтвердил подозрения, которые вызывали у меня вопросы, о чем я говорил медиа-представителям семь-восемь дней назад, – сказал Ратас. – Если есть подозрения, касающиеся конфликтов интересов или того, говорят ли члены правительства правду, то, конечно, это настораживает», – заявил премьер-министр.

Также он сказал, что принятие решение в отношении Ярвика требует встречи всех председателей партий. «Когда это случится, я не знаю. Один председатель партии (Сеэдер) едет из-за границы».