Подозрения Ратаса в отношении министра Ярвика подтвердились

Премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия) сказал в эфире передачи Vox Populi на радио Kuku, что выводы отчета созванной для расследования деятельности министра сельской жизни Марта Ярвика (EKRE) комиссии убедили его в том, что подозрения в отношении министра обоснованы, пишет Postimees.
«Этот отчет подтвердил подозрения, которые вызывали у меня вопросы, о чем я говорил медиа-представителям семь-восемь дней назад, – сказал Ратас. – Если есть подозрения, касающиеся конфликтов интересов или того, говорят ли члены правительства правду, то, конечно, это настораживает», – заявил премьер-министр.
Также он сказал, что принятие решение в отношении Ярвика требует встречи всех председателей партий. «Когда это случится, я не знаю. Один председатель партии (Сеэдер) едет из-за границы».
Напомним, что комиссия, расследовавшая происходившее в административной сфере Министерства сельской жизни, пришла к выводу, что Март Ярвик и его советник Урмас Арумяэ пытались вмешаться в аудит Ветеринарно-пищевого департамента, превысив тем самым свои полномочия. Из отчета следует, что Ярвик знал о конфликте интересов своего советника еще в мае, а некоторые его ранние утверждения противоречат той информации, которую представила комиссия.