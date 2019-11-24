Неспокойная суббота: пять тяжелых ДТП, трое сбитых пешеходов и 25 пьяных водителей

Вчера, 23 ноября, в 10.20 в Таллинне на перекрестке улиц Пунане и Таэвакиви 57-летняя женщина на Renault Clio проигнорировала знак «Уступи дорогу» и врезалась в ехавший по главной дороге Mercedes-Benz, за рулем которого был 75-летний мужчина. Водитель Mercedes был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 10.53 в Силламяэ возле дома на улице Чкалова, 25 произошло ДТП: 53-летняя женщина на Toyota Land Cruiser сдавала назад и наехала на 72-летнюю даму. Пострадавшая была доставлена в Ида-Вирускую центральную больницу.

В 15.16 в Таллинна на Эхитаяте-теэ 70-летний мужчина на BMW при повороте направо сбил переходившего дорогу по пешеходному переходу 18-летнего юношу. Пешеход был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу (подробнее об этом ДТП читайте здесь).

В 20.07 в Харьюмаа в поселке Лоо возле улицы Лоо-теэ, 5 автомобиль Škoda Fabia, за рулем которого был 80-летний мужчина, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 21-летнего мужчину. Пешеход был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 23.33 в Йыгевамаа в волости Йыгева на первом километре дороги Лууа-Вайдавере 24-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Audi A4 вылетела с дороги и врезалась в дерево. Она была доставлена в Клинику Тартуского университета.

Пьяные водители

Всего за прошедшие сутки полиция задержала 25 нетрезвых водителей: 24 задержанных были в состоянии алкогольного опьянения и один — в состоянии наркотического опьянения.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.