Поезд заполняется и не заполняется: в РЖД пояснили сокращение количества поездов Таллинн-Москва

Официальный документ от 20 ноября за подписью заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрия Пегова оказался в распоряжении редакции Rus.Postimees. В частности, в нем уточняется, что с 7 февраля 2020 года пассажирский поезд будет отправляться из Москвы по пятницам, субботам и воскресеньям, а из Таллинна – с 8 февраля по субботам, воскресеньям и понедельникам с использованием соответствующей схемы поезда N 33/34 Москва – Санкт-Петербург – Таллинн.

Представитель Eesti Raudtee Моника Лиллес подтвердила правдивость этой информации и уточнила: «Мы продолжаем переговоры с российской железной дорогой и надеемся, что график движения этого поезда не изменится».

Из пресс-службы Октябрьской железной дороги Rus.Postimees сообщили: «Федеральная пассажирская компания сохранит железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Эстонией, однако для сокращения убытков изменит частоту курсирования международных вагонов по данному маршруту».

Российские железнодорожники напомнили, что в 2015 году именно Эстония отменила курсирование двух собственных поездов между Таллинном, Москвой и Санкт-Петербургом, но РЖД подхватили упавшее знамя и продолжили международное сообщение по данному маршруту: «Был назначен новый поезд собственного формирования, который ежедневно курсировал по маршруту Москва-Таллинн через Санкт-Петербург. В состав поезда № 33/34 Москва - Санкт-Петербург - Таллинн также была включена группа вагонов, курсирующих только во внутригосударственном сообщении – между Москвой и Санкт-Петербургом».

Но Россия должна учитывать тот факт, что только 22% пассажиров этого поезда пользовались международным железнодорожным сообщением с Таллинном, поэтому его ежедневное курсирование было признано экономически невыгодным для АО «ФПК» («Федеральная пассажирская компания» - дочернее предприятие Российских железных дорог).