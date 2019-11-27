"Ура! Мы не зря боролись!": двухнедельная забастовка в Финляндии завершилась

Работники почты наконец смогли вздохнуть с облегчением после того, как в конфликте между работодателем и почтовиками наконец был найден компромисс. В среду утром двухнедельная забастовка была окончена.

"Ура! Мы не зря боролись!" – такие выкрики среди почтовиков были слышны в среду утром.

Стороны конфликта или Ассоциация работодателей сферы услуг Palta и профсоюз работников логистической сферы PAU сообщили о том, что им удалось прийти к согласию. 700 сортировщиков почтовых посылок будут переведены обратно под действие трудового договора PAU, что изначально и было одной из основных причин рабочего конфликта.

"Замечательно, что нам удалось добиться такого решения. Это была одна из наших главных целей. Мы довольны принятым решение, а значит, наша борьба, акции протеста – все было не зря. Я горжусь нашими людьми", – заявил главное доверенное лицо работников PAU Лео Харра.

Несмотря на то, что рынок труда на время успокоился, Харра считает, что необходимы перемены. По мнению доверенного лица работников, Почта должна изменить политику в отношении работников.

"Этот конфликт удалось решить с помощью волны протестных акций. Общественное давление и забастовки солидарности сыграли свою роль. Сейчас я собираюсь пойти на работу, и все почтовики уже готовы выйти на смены. Отлично, что наконец можно вернуться на свое рабочее место", - завил Харра.

Причиной забастовки стали условия труда и перенос 700 работников почты под действие коллективного трудового договора, более выгодного для работодателя. Согласно подсчетам профсоюза PAU, сортировщики посылок потеряли бы из-за переноса от 30-50% зарплаты. Средний доход среди сортировщиков составляет около 2000 евро, понижение в зарплате, согласно PAU, составило бы 660 евро.

Жители Нокиа Кати и Теппо Нуммела участвовали в забастовке более трех недель. Все это время они не получали зарплату, однако им выплачивалась так называемая «забастовочная поддержка», которая после вычета налогов составляет 51,7 евро в день. Это порядка тысячи евро в месяц.

Теппо Нуммела готов в среду выйти на работу в ночную смену. Утром он тщательно следил в СМИ за всеми перипетиями рабочего конфликта.