Преступные схемы, в которых имеется связь с клиентами SEB Eesti

Шведское новостное агентство TT привело несколько весьма известных международных преступных и связанных с отмыванием денег схем, в которых можно найти связь с клиентами SEB. Львиная доля этих клиентов связана с эстонским крылом банка.

И снова нужно подчеркнуть, что имеющийся в распоряжении шведских журналистов материал дает обзор лишь одного процента вызывающего вопросы денежного потока, и этого далеко не достаточно для того, чтобы увидеть связь с другими находящимися под угрозой разоблачения случаями.

Миллиардное мошенничество в московском аэропорту

Связаны как минимум 29 клиентов банка SEB

В период 2003-2008 годов через московский аэропорт «Шереметьево» были присвоены деньги, полученные в результате махинаций на заказе топлива. Аэропорт через международную сеть подставных фирм заказывал топливо так, что возникала 40-процентная искусственная наценка, которую преступники клали в карман. Секретные документы показывают, что только в 2006 и 2007 годах преступники заработали таким образом 200 миллионов долларов. Также через эту схему было совершено налоговое мошенничество на 40 миллионов долларов, которые равны миллиарду российских рублей.

Украденные суммы отразились на повышении цен на билеты, поэтому мошенничество оплатили авиапассажиры.

С сетью подставных фирм, задействованных в махинациях, связаны как минимум 29 клиентов банка SEB. Эти клиенты или получали деньги, или переводили суммы третьим предприятиям, которые, насколько это известно, использовали в московском мошенничестве.

Смерть в Вене

Связаны как минимум 12 клиентов банка SEB

Австрийский юрист Эрик Ребассо был убит после того, как сообщил о происходящем в полицию. ФОТО: Occrp

В конце 2008 года австрийский адвокат Эрик Ребассо написал в полицию, что российский предприниматель Вячеслав Дремин нанял его, чтобы адвокат отмыл 96 миллионов долларов. Ребассе разделил деньги на 150 переводов и отправил их в регионы налогового рая по всему миру, используя в числе прочего и балтийские банки. Он признался, как подделывал счета, по которым якобы заказывал разный товар, начиная с мебели и электроники и заканчивая фруктами и замороженной селедкой.

Как минимум 12 клиентов SEB в балтийских отделениях банка производили расчеты с тремя ключевыми фирмами, использованными Ребассо в своей схеме.

В 2012 году адвоката похитили, у его семьи требовали выкуп в размере 435 000 евро, но через три недели Ребасса нашли мертвым в одном из лесов под Веной.

Пресловутый богатый виолончелист, друг Путина

Виолончелист Сергей Ролдугин. ФОТО: Alexander Demianchuk / Alexander Demianchuk/TASS

Шведские журналисты, прежде всего, изучали материалы так называемой аферы «Тройки», то есть информацию, связанную с закрывшимся из-за отмывания денег в 2013 году литовского банка Ukio, и его связь с банком SEB. Ту же информацию СМИ анализировали еще в марте этого года, выясняя, как олигархи из-за восточной границы уклонялись от уплаты налогов и прятали свои деньги.

Одним из главных героев этой аферы был Сергей Ролдугин, виолончелист и близкий друг президента России Владимира Путина. Выяснилось, что Ролдугин переместил через сеть подставных фирм 65 миллионов долларов сомнительного происхождения. Нет никакой ясности в том, откуда один музыкант получил такую огромную сумму. Связи с фирмами Ролдугина можно найти и среди клиентов банка SEB.

Всего через российский инвестиционный банк «Тройка-Диалог» по всему миру были перемещены четыре миллиарда долларов.

Дело Магнитского

Сомнительных сделок на 45+ миллионов долларов

Дело Магнитского – это хороший пример того, как одна схема отмывания денег может одновременно коснуться очень многих финансовых учреждений.

Делом Магнитского называют произошедшее в России налоговое мошенничество и отмывание денег, в процессе которых из страны вывели как минимум более 230 миллионов долларов черных денег. Название история получила от имени расследовавшего это дело адвоката Сергея Магнитского, которого самого обвинили в мошенничестве, а потом он по непонятным причинам умер в тюрьме.