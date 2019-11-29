Айвар Пау: чиновник, верни свою премию государству!

Для начала я предлагаю это Госконтролю, который все интенсивнее и жестче говорит о том, насколько неэффективны с точки зрения расходов программы и отдельные проекты, развивающие наше государство, и насколько большие реформы нам необходимы, чтобы заставить государство работать дешевле и лучше. А теперь сам потратит аж 100 000 евро на премии всем своим работникам без разбора.

Потом я предлагаю сделать то же самое всем работникам, входящим в сферу ответственности EKRE, которым я напомню слова их председателя: «Наше государство жирное, ленивое и неэффективное».

То, что происходит, например, в возглавляемом центристами Министерстве образования и науки, даже не комично и не смешно. Премии получат все почти 200 работников! Кому-то 7700 евро просто за хорошую работу, водителю – 1500 евро за то, что он хорошо водит машину, многим – по 850 евро за вживание в отдел! Все это #¤“!¤%& в кубе! Даже не стоит тратить слова, чтобы назвать то, на что все это указывает.

И тут же я читаю, что в третьем квартале зарплата в госучреждениях и на предприятиях выросла в 10,3 раза, в то время как в частных фирмах – на 7,5%. Это, по словам аналитика Рауля Арона, означает, что государство стало переманивать работников из частного сектора – во-вторых, публичные услуги становятся дороже для налогоплательщика, в-третьих, у государства, помимо расходов на рабочую силу, остается все меньше денег на пособия и инвестиции, для финансирования которых у правительства может возникнуть искушение поднять налоги.

Сектор, который не производит добавленной стоимости, возглавляет гонку зарплат?!

И тут я читаю, как малейшее совещание госучреждения просто обязаны проводить где-то в живописной лесной избушке, с ночевкой и алкоголем. Как даже летние и зимние дни из опасений общественной критики стали называть летними и зимними семинарами.

Все это указывает на то, что речи правительства о плане уменьшить администрацию в связи с уменьшением работоспособного населения и увеличением социальных расходов, - пустая болтовня. Бессмысленная чушь для легковерных ушей избирателя. Обман, такой же, как в случае чиновников, оставшихся без работы в результате ликвидации уездных управ и немедленно трудоустроенных в другие учреждения.