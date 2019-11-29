Галерея: отдел салатов в Rimi встречает покупателей пустыми полками

Хотя менеджер по качеству Rimi Альгис Мурумаа сказал, что еще не известно, была ли в пищевых продуктах листерия, продукты были убраны с прилавков в интересах безопасности покупателей.

Бактерия листерии была обнаружена на рабочей поверхности, которая контактировала с материалами, используемыми при изготовлении салата. Ни один свежий салат не будет выпущен кухней Rimi в продажу, пока не будет подтверждено, что рабочие поверхности и сырье - чистые.

Листериоз является инфекционным заболеванием, вызываемым бактерией Listeria monocytogenes, которое проявляется в виде лихорадки, менингита или расстройств желудочно-кишечного тракта, передает департамент здравоохранения.