Валерия Лаврова: дискуссии о городских проблемах в Нарве похожи на семейные ссоры

- Сейчас не работает?

- Только при Максиме Волкове работало какое-то время. Навык быть ответственным горожанином нужно поддерживать обратной связью. Если я много раз отправлю сообщение о проблеме в никуда, я перестану это делать.

Зачем, если честно, большинство людей идут в кружки, в различные коллективы? Люди хотят признания, люди хотят внимания. Мало того, что они хотят выступить, им важно, чтобы об этом кто-то писал, кто-то фотографировал, чтобы это освещалось, чтобы бабушки и мамы могли гордиться. Нужен человек, который ходит на все эти городские мероприятия.

Чтобы не было бесконечного ора про островки безопасности, про новые кольца, нужен человек, который бесконечно объясняет, ведет просветительскую работу. Нужно бесконечно объяснять. Человек всегда домысливает, если у него нет информации. А у нас - кризис информации.

Разговор о городских проблемах в Нарве - это семейная ссора

- Дни обсуждения Bazar, которые ты организуешь, пытаются выполнять роль, которую не выполняют какие-то официальные механизмы общения?

- Это капля в море! Я начала делать это, чтобы подсвечивать какие-то темы. Но коммуникация не бывает фрагментарной. Bazar - это фрагмент. Коммуникация должна быть регулярной - про архитектуру и дороги мы говорим здесь, про туризм - здесь, про культуру - здесь. У нас бывают регулярные встречи властей с горожанами? Ха-ха-ха. Кто-то приходит выпустить пар, оппозиционные депутаты могут задавать неудобные вопросы, но это прекрасная возможность получить обратную связь.

- Я обычно бываю на встречах чиновников и политиков с горожанами, когда они проводятся. И часто вижу одни и те же лица. На Bazar ведь так же?

- На последнем Bazar из 50 человек я знала троих. Были те, кого я знаю, как “персонажа” на Фейсбуке. Остальных я вообще не знала. Наверное, раньше они смотрели нас в трансляции. Да, я понимаю, что я вряд ли буду ходить на какие-то архитектурные обсуждения, например. Но современная коммуникация - она очень часто не про то, чтобы приходить на место. Она про то, чтобы информация была доступна.

Когда была MyNarva 2024, мы собирали на одной странице хронологически всё, что происходит. Это просто блог, в котором хранится структурированная, отлинкованная информация. Это огромная работа, которую мы делали, потому что понимали, что нужна какая-то ясность. Такое должно быть и на городской странице, по островкам безопасности, например.

- Но люди собираются в одном зале не только, чтобы получить информацию, но и для того, чтобы обсудить что-то между собой.

- Мы сейчас при встрече не обсуждаем. Поскольку все не услышаны, каждый просто высказывает свое мнение. По очереди. Чтобы было о чем разговаривать, у всех должна быть информация. Иначе разговор сказывается в мифы, нам не на что опираться - начинается крик из мифов, стереотипов, обид, недосказанности. Часто даже Bazar не получается адекватным, получается просто высказывание мнений. Мне безумно понравилось, как мы сделали “Bazar Ликбез” перед выборами - мы перед встречей сняли фильм, который нам было очень дорого снять. Но все, кто пришли, заранее посмотрели наше 40-минутное видео. У всех уже были знания, которые мы обсуждали.

Знаешь, это как семейная ссора - если мы поговорили, я знаю его ожидания, он знает мои ожидания, мы знаем, о чем договаривались, но что-то пошло не так - у нас есть, что обсуждать. А если мы ничего не обсуждали, я просто нападаю: “Почему ты мне цветы не подарил? Разве ты не знал, что у нас сегодня два года, восемь месяцев и три дня совместной жизни?”

- То есть, городские проблемы мы в Нарве обсуждаем в режиме семейной ссоры?