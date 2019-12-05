Уличный опрос: с чем у жителей Ласнамяэ ассоциируется Нарва?

Портал Rus.Postimees решил выяснить у жителей столичного района Ласнамяэ, с чем у них ассоциируется Нарва и что они об этом городе знают. Первая ассоциация почти у всех - граница и преимущественно русскоязычное население.
«С Россией ассоциируется. Ну, самая окраина, приграничный город», - лаконично ответила Наталья. Первая ассоциация с Нарвой Николая и Пеэтера - граница.
Для Таисии Нарва - приятное место. «Там же русские живут. А я здесь с 1952 года живу. Так что там часто бывала, очень красиво, там люди хорошие», - сказала она.
«Нарва? Даже не знаю... С русским населением, с границей, с Россией. В принципе, все», - заключил Александр.
По словам Риммы, Нарва - хороший большой город. «Много там русских живет, эстонцев мало. Заставляют их учить эстонский, а там разговаривать не с кем. Мы сами из Кохтла-Ярве, и там тоже не с кем было разговаривать, чтобы выучить эстонский язык», - рассказала Римма.
У Елены Нарва ассоциируется с чем-то русским, а Анжелика отмечает, что рядом с Нарвой - Ивангород и граница.
«С проблемой русскоязычных. С невозможностью изучения эстонского языка, недостаточной возможностью. С отсутствием рабочих мест. С границей с Россией», - сказала Анна.
Напоминаем, что 5 декабря редакция Rus.Postimees приедет в Нарву, чтобы узнать о том, что волнует жителей Нарвы и Ида-Вирумаа, ответить на вопросы, познакомиться, а также провести дискуссию, гостем которой станет мэр города Алексей Евграфов. Rus.Postimees ждет вас 5 декабря с 16:30 до 19:00 в Нарвском колледже Тартуского университета.