Уличный опрос: с чем у жителей Ласнамяэ ассоциируется Нарва?

«С Россией ассоциируется. Ну, самая окраина, приграничный город», - лаконично ответила Наталья. Первая ассоциация с Нарвой Николая и Пеэтера - граница.

Для Таисии Нарва - приятное место. «Там же русские живут. А я здесь с 1952 года живу. Так что там часто бывала, очень красиво, там люди хорошие», - сказала она.

«Нарва? Даже не знаю... С русским населением, с границей, с Россией. В принципе, все», - заключил Александр.

По словам Риммы, Нарва - хороший большой город. «Много там русских живет, эстонцев мало. Заставляют их учить эстонский, а там разговаривать не с кем. Мы сами из Кохтла-Ярве, и там тоже не с кем было разговаривать, чтобы выучить эстонский язык», - рассказала Римма.

У Елены Нарва ассоциируется с чем-то русским, а Анжелика отмечает, что рядом с Нарвой - Ивангород и граница.

«С проблемой русскоязычных. С невозможностью изучения эстонского языка, недостаточной возможностью. С отсутствием рабочих мест. С границей с Россией», - сказала Анна.