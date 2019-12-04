Министерство обороны опровергло слова Мартина Хельме: радар работает

«Одна государственная тайна, которую я слышал, заключается в том, что радар в Каллавере просто не работает. Но пойдите и получите эту государственную тайну», - сказал Хельме в интервью Postimees.

Пресс-секретарь Министерства обороны сказал BNS, что система предварительного предупреждения Эстонии, являющаяся также системой предварительного предупреждения НАТО, работает. «Радар в Келлавере, аппаратное и программное обеспечение которого недавно модернизировали, является исправным», - сказал пресс-секретарь.

«Силы обороны подготовили анализ, описывающий технические характеристики радара Келлавере и помехи в работе радара, вызванные ветрогенераторами. Поскольку этот документ содержит описание рабочих параметров радара, эта оценка уровня опасности является государственной тайной, для ознакомления с которой необходимы доступ к государственной тайне соответствующего уровня и обоснованная потребность в этой информации», - сказал пресс-секретарь.

В интервью Хельме сказал, что «большая часть крестовой войны против ветряной энергии сидит в Министерстве обороны за одним вице-канцлером, за [Меэлисом] Ойдсалу. Он является тем, кто является здесь – если мы говорим о превышении служебных полномочий – одним вице-канцлером Министерства обороны, который, не моргнув глазом, отдает приказы разным учреждениям министерства, и ни у кого нет проблем».

Министр обороны Юри Луйк сказал газете, что Министерство обороны оценивает идущие от ветряков помехи, исходя из оборонных строений, в том числе, оценивается влияние на радары и радиосистемы. Он подчеркнул, что закон требует согласования с Министерство обороны проектов, связанных с парками ветряков.