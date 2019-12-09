Пн, 9.12.2019
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  • Российский портал погоды изменил отношение к Новому году: вместо трескучих морозов обещают около нуля

Российский портал погоды изменил отношение к Новому году: вместо трескучих морозов обещают около нуля

Принесет ли коней года мороз, тепло, или термометр покажет ноль градусов - все еще возможно.

ФОТО: Liis Treimann / Postimees

Если еще в середине прошлой недели один из российских порталов прогноза погоды обещал, что в Эстонии в новогоднюю ночь ударят морозы до -38, то спустя несколько дней от этого прогноза не осталось и следа, пишет газета Sakala.

Такие жесткие морозы россияне обещали в ночь на 31 декабря для вырумааского Хаанья. Теперь, в начале новой недели прогноз обещает легкий морозец до -2. Вильянди в последнее утро года обещали до -32, теперь температура указана около нуля.

На прошлой неделе Sakala поделилась и прогнозом эстонских метеорологов, которые, в числе прочего, прокомментировали российское предсказание. На сайте эстонской метеослужбы указано, что из-за разногласий в деталях разных моделей предсказания доверие снижается от  того, чем на более отдаленный период дается прогноз: уже результаты прогноза на семь дней могут сильно варьироваться.

До конца года остается чуть больше трех недели. Какой в итоге окажется погода и какое лицо она покажет, скоро мы узнаем сами.

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