Российский портал погоды изменил отношение к Новому году: вместо трескучих морозов обещают около нуля

Такие жесткие морозы россияне обещали в ночь на 31 декабря для вырумааского Хаанья. Теперь, в начале новой недели прогноз обещает легкий морозец до -2. Вильянди в последнее утро года обещали до -32, теперь температура указана около нуля.

На прошлой неделе Sakala поделилась и прогнозом эстонских метеорологов, которые, в числе прочего, прокомментировали российское предсказание. На сайте эстонской метеослужбы указано, что из-за разногласий в деталях разных моделей предсказания доверие снижается от того, чем на более отдаленный период дается прогноз: уже результаты прогноза на семь дней могут сильно варьироваться.