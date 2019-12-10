«Красная секунда»: какие угрозы поджидают участников дорожного движения в темное время суток

Почему случаются тяжелые ДТП и как их избежать? «Красная секунда» постарается найти ответы на эти вопросы с помощью примеров из реальной жизни. А помогут в этом эксперты, которые как имеют дело с последствиями трагических аварий, так и заняты работой по их предотвращению. Ведущий передачи Мадис Киммель на собственном опыте проверит, как и почему возникают опасные ситуации.

Очередной выпуск документальной передачи «Красная секунда» будет посвящен поездкам в темное время суток, когда водитель должен быть максимально сконцентрирован, так как даже незначительная ошибка может обернуться трагическими последствиями.

С наступлением осени дни в Эстонии становятся все темнее, но как водители, так и пешеходы не успевают адаптироваться к изменившимся условиям, поэтому практически каждую неделю пресс-служба полиции сообщает нам об очередной аварии, произошедшей в темное время суток.

Если говорить о пешеходах, чаще всего они оказываются под колесами, когда думают, что водитель отлично их видит, что позволит ему вовремя затормозить. К сожалению, такая легкомысленность дорого обходится людям: кто-то отделывается легким испугом, а кого-то на скорой увозят в больницу.

Полиция постоянно напоминает людям, чтобы они использовали светоотражатели, которые значительно повышают видимость пешехода, а также не забывали, что хоть человек и обладает преимуществом на пешеходном переходе, всегда следует убедиться, что водитель заметил вас и успеет вовремя остановиться, чтобы пропустить.

Проведенный в свое время Pärnu Postimees эксперимент показал, что в темное время суток очень много факторов влияют на безопасность вождения. Например, свет встречных автомобилей может просто ослепить водителя, поэтому он не успеет вовремя заметить опасность и затормозить.