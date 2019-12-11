Адвокат Гулевича: моего подзащитного судят только за его имя

В среду, 11 декабря, Гулевич выступит на суде с последним словом, передает Rus.ERR.

«Вина Гулевича не доказана, считаю, что его судят только за его имя. Нет никаких доказательств, подтверждающих его причастность к совершению преступлений. Моя позиция была четко отражена в процессуальных документах и защитительной речи, я считаю, что доказательств вины Вячеслава Гулевича нет, поэтому его следует оправдать», - сказал защитник главного фигуранта дела, присяжный адвокат Владимир Садеков.