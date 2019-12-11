Адвокат Гулевича: моего подзащитного судят только за его имя

В Харьюском уездном суде близится к завершению рассмотрение уголовного дела, в котором Вячеслава Гулевича, известного как Слава Кемеровский, обвиняют в руководстве преступной группировкой.
В среду, 11 декабря, Гулевич выступит на суде с последним словом, передает Rus.ERR.
«Вина Гулевича не доказана, считаю, что его судят только за его имя. Нет никаких доказательств, подтверждающих его причастность к совершению преступлений. Моя позиция была четко отражена в процессуальных документах и защитительной речи, я считаю, что доказательств вины Вячеслава Гулевича нет, поэтому его следует оправдать», - сказал защитник главного фигуранта дела, присяжный адвокат Владимир Садеков.
Как ранее писал Rus.Postimees, по мнению госпрокурора Вахура Верте, вина российского гражданина Гулевича (59), обвиняемого в создании преступной группировки и и руководстве ею доказана и его следует приговорить к 12 годам лишения свободы. Прокурор также заявил, что после отбывания срока заключения Гулевича следует выслать из Эстонии и на десять лет запретить ему въезд в страну. Прокурор также предложил конфисковать у Гулевича полученные преступным путем средства в размере 141 000 евро.