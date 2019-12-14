Автобусы переходят на биометан: повлияет ли это на стоимость билетов?

Общественный транспорт Тарту в 2020 году переходит на биометан, однако на стоимости билетов это сказаться не должно.
Биометан стоит дороже, чем используемый сегодня природный газ, однако благодаря материальной помощи от государства городу удастся покрыть разницу в цене, и жителям не стоит переживать по поводу стоимости билетов, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Я уверен в том, что использование биометана не приведет к росту цен на билеты, поскольку мы будем использовать субсидию. Напрямую это не повысит наших расходов, а поэтому нет и никаких причин увеличивать цены автобусных билетов", – отметил руководитель проектов отдела городского хозяйства Тарту Яанус Тамм.
Центр инвестиций в окружающую среду выделит городу субсидию из фонда солидарности Европейского союза на сумму более чем 2 млн евро.