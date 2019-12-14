Автобусы переходят на биометан: повлияет ли это на стоимость билетов?

Биометан стоит дороже, чем используемый сегодня природный газ, однако благодаря материальной помощи от государства городу удастся покрыть разницу в цене, и жителям не стоит переживать по поводу стоимости билетов, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Я уверен в том, что использование биометана не приведет к росту цен на билеты, поскольку мы будем использовать субсидию. Напрямую это не повысит наших расходов, а поэтому нет и никаких причин увеличивать цены автобусных билетов", – отметил руководитель проектов отдела городского хозяйства Тарту Яанус Тамм.