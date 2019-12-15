Опасный маневр: лихой водитель едва избежал встречи со столбами при обгоне

Если в первом видео события разворачивались возле Kükita grill, после камеры контроля скорости, прямо перед началом четырехполосного участка дороги, то в новом видео, снятом через несколько дней, опасный маневр происходит на шоссе Пярну-Раквере в районе Тюри Аллику. Оснащенная видеорегистратором машина ехала в направлении Пайде, когда ее обогнал другой автомобиль, едва при этом не врезавшись в разделительные столбы.

Ограничение скорости на этом участке составляет 70 км/ч, а автор видео ехал медленно, со скоростью около 50 км/ч .

Представитель пайдеского полицейского участка подтвердил, что на видео явно видно, как водитель темного транспортного средства совершает опасный обгон, подвергая опасности себя и других участников дорожного движения.

"До совершения маневра водитель должен убедиться в его безопасности. По возможности мы пообщаемся с водителем и разъясним ему принципы безопасного вождения", - сказал полицейский.

О резиновых столбиках в районе перекрестка Тюри-Аллику впервые писала два года назад уездная газета. Руководитель отдела строительства Департамента шоссейных дорог по Идаскому региону Анти Пальми сказал тогда, что в то время, когда столбы были установлены на на шоссе Пярну-Раквере во время строительных работ по расширению объездной дороги.