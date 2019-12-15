Алан Вахт: на рынке топлива нахально обманывают потребителей

Вахт написал в своем блоге, что на рынке возникла аномалия: часть продавцов топлива рекламируют, что их дизельной топливо не содержит биокомпонентов. В то же время очевидно, что это ложь, поскольку топливо конкурентов содержит гидрированное растительное масло (HVO), которое в мире является одним из самых распространенных биотоплив, передает слова Вахта Postimees.

Как известно, по-прежнему есть спрос на фоссильное топливо старой школы, поскольку многие группы потребителей считают биотопливо опасным для двигателей.

Вахт отметил, что жульничество началось от используемой в Европейском Союзе номенклатуре товаров, согласно которой HVO и дизельное топливо выпускаются для потребителей под одним кодом. «Притом по крайней мере сейчас в Эстонии еще невозможно проанализировать содержание HVO в дизельном топливе. В то же время примечательно, что рекламирующие топливо без биодобавок представляют Департаменту по охране окружающей среды ежемесячные отчеты о биотопливе, в которых демонстрируется, что обязанность по биотопливу достигается именно с помощью HVO», - добавил Вахт.

«Это сейчас распространяющаяся на рынке незатейливая ложь серьезно вводит в заблуждение потребителей, это должен изучить Департамент защиты прав потребителей и технического надзора», - сказал он. Хотя член правления Alexela выступил с серьезными обвинениями, он не смог назвать ни одного конкурента или привести в пример конкретные инциденты.

Несколько сетей заправок, например, Neste, в последнее время сообщили, что выводят на рынок арктическое дизельное топливо, которое не содержит биодизеля. Это подтверждают и информационные наклейки на заправках.

Закон заставляет продавать фоссильное топливо

Критика Вахта должна быть приведена в контексте, в котором Alexela в сравнении с конкурентами на более выигрышных позициях.

Известно, что государство призывает к более гибкому выполнению требований к биотопливу. Не в каждом литре топлива должна присутствовать биодобавка, но продавец должен достигать 10-процентного показателя в среднем за шесть месяцев. Alexela, которая инвестировала миллионы евро в газовые заправки, исполняет это требование продажей биометана на внутреннем рынке. Это значит, что они могут спокойно продавать фоссильное топливо и дальше. Оно дешевле и на него по-прежнему есть спрос.

У других продавцов топлива биогазовых заправок нет, поэтому им надо выполнять климатические требования, физическим примешивая биодобавки в дизель и бензин. Это варьируется от трех до десяти процентов. В то же время государство передает противоречивое послание, поскольку подготовленный Министерством экономики законопроект гласит, что если потребитель хочет получить стопроцентное фоссильное топливо, продавец топливо должен ему это предложить. Подробнее об этом читайте здесь.