Алан Вахт: на рынке топлива нахально обманывают потребителей

По словам члена правления Alexela Алана Вахта, на рынке плодятся сети заправок, которые продают под видом дизельного топлива без биодобавок самый настоящий биодизель. «На топливном рынке и раньше затевались схемы, но такой откровенной лжи в лицо не припомню», - сказал он.
Вахт написал в своем блоге, что на рынке возникла аномалия: часть продавцов топлива рекламируют, что их дизельной топливо не содержит биокомпонентов. В то же время очевидно, что это ложь, поскольку топливо конкурентов содержит гидрированное растительное масло (HVO), которое в мире является одним из самых распространенных биотоплив, передает слова Вахта Postimees.
Как известно, по-прежнему есть спрос на фоссильное топливо старой школы, поскольку многие группы потребителей считают биотопливо опасным для двигателей.
Вахт отметил, что жульничество началось от используемой в Европейском Союзе номенклатуре товаров, согласно которой HVO и дизельное топливо выпускаются для потребителей под одним кодом. «Притом по крайней мере сейчас в Эстонии еще невозможно проанализировать содержание HVO в дизельном топливе. В то же время примечательно, что рекламирующие топливо без биодобавок представляют Департаменту по охране окружающей среды ежемесячные отчеты о биотопливе, в которых демонстрируется, что обязанность по биотопливу достигается именно с помощью HVO», - добавил Вахт.
«Это сейчас распространяющаяся на рынке незатейливая ложь серьезно вводит в заблуждение потребителей, это должен изучить Департамент защиты прав потребителей и технического надзора», - сказал он. Хотя член правления Alexela выступил с серьезными обвинениями, он не смог назвать ни одного конкурента или привести в пример конкретные инциденты.
Несколько сетей заправок, например, Neste, в последнее время сообщили, что выводят на рынок арктическое дизельное топливо, которое не содержит биодизеля. Это подтверждают и информационные наклейки на заправках.
Закон заставляет продавать фоссильное топливо
Критика Вахта должна быть приведена в контексте, в котором Alexela в сравнении с конкурентами на более выигрышных позициях.
Известно, что государство призывает к более гибкому выполнению требований к биотопливу. Не в каждом литре топлива должна присутствовать биодобавка, но продавец должен достигать 10-процентного показателя в среднем за шесть месяцев. Alexela, которая инвестировала миллионы евро в газовые заправки, исполняет это требование продажей биометана на внутреннем рынке. Это значит, что они могут спокойно продавать фоссильное топливо и дальше. Оно дешевле и на него по-прежнему есть спрос.
У других продавцов топлива биогазовых заправок нет, поэтому им надо выполнять климатические требования, физическим примешивая биодобавки в дизель и бензин. Это варьируется от трех до десяти процентов. В то же время государство передает противоречивое послание, поскольку подготовленный Министерством экономики законопроект гласит, что если потребитель хочет получить стопроцентное фоссильное топливо, продавец топливо должен ему это предложить. Подробнее об этом читайте здесь.
Алан Вахт резюмирует, что, исходя из целей защиты климата, переход на возобновляемое и альтернативно более чистое топливо чрезвычайно важен. «Производство биотоплива должно быть экологичным и соответствовать критериям экономности. Несмотря на то, какие биотоплива примешаны в бензин и дизельное топливо, потребители должны знать, что они потребляют».