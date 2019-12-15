Инвесторы миллиардного завода в Эстонии разругались в пух и прах

История о, как утверждается, крупнейшей за всю историю Эстонии промышленной инвестиции началась с Postimees, когда журналист встретился в Таллинне с Микконеном и Асмером. «Мы хотим построить здесь крупнейший в Европе завод по производству метанола. Ни больше ни меньше», - амбициозно заявил Юха Микконен.

Тойво Асмер добавил, что последние годы готовил почву для гигантской инвестиции: изучал, хотят ли местное самоуправление и государство этот завод и какие разрешения и согласования необходимы. Кроме того, он прочесал всю страну, чтобы найти лучшее месторасположение для завода.

Они оба представляли компанию Larkwater Group, у которой, по словам Микконена, по всему миру насчитывается восемь контор, годовой оборот концерна достигает десяти миллиардов евро.

Сейчас, спустя полгода, метаноловый завод начинает казаться воздушным замком. В начале декабря издание Eesti Ekspress написало, что Larkwater на самом деле единоличная фирма Микконена и эстонские госучреждения интересуются, не идет ли речь об отмывании денег.

Также Äripäev цитирует финские СМИ, что в прошлом году Микконен был признан виновным в крупном финансовом мошенничества, за что он был приговорен к году и десяти месяцам условного наказания и 75 часам общественно-полезных работ. Кроме этого, предполагаемый крупный инвестор попался на значительном превышении скорости и получил штраф в несколько сотен евро, поскольку утверждал, что является безработным.