Хельме-младший не явился на заседание, на котором планировалось обсудить его связь с Сынаялгами

Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) не явился на заседание парламентской антикоррупционной специальной комиссии, которая планировала обсудить его участие в споре вокруг Айдуского ветропарка.
По словам председателя комиссии Катри Райк (Социал-демократическая партия), советник Хельме за два с половиной часа до заседания сообщил о том, что министр не придет, без объяснения причин, пишет rus.err.ee.
Райк отметила, что Хельме не первый раз не является на заседания и комиссия вызовет его снова в начале января. Если министр финансов не придет и в следующий раз, то призвать Хельме к порядку должно будет правление Рийгикогу, добавила Райк в интервью новостному порталу ERR.
Райк хотела бы узнать у Хельме, получал ли он какие-либо блага за связанные с ветропарком решения: "Министр уверяет, что ему ничего за это не обещали, но получить какие-либо блага могла и его партия".