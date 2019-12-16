Хельме-младший не явился на заседание, на котором планировалось обсудить его связь с Сынаялгами

По словам председателя комиссии Катри Райк (Социал-демократическая партия), советник Хельме за два с половиной часа до заседания сообщил о том, что министр не придет, без объяснения причин, пишет rus.err.ee.

Райк отметила, что Хельме не первый раз не является на заседания и комиссия вызовет его снова в начале января. Если министр финансов не придет и в следующий раз, то призвать Хельме к порядку должно будет правление Рийгикогу, добавила Райк в интервью новостному порталу ERR.