«Как же бесит!» ваш салют

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Катя: Привет всем, я Екатерина Павлова.

Олеся: Здравствуйте, я Олеся Лагашина. Все новые и новые сообщения приходят о том, что то одно местное самоуправление, то другое собираются отказаться от новогоднего фейерверка. Сначала об этом объявил Пярну, потом столичный район Ласнамяэ, есть вероятность, что в будущем от этого откажется и весь Таллинн. И, хотя я рискую оказаться не в тренде, меня это возмущает.

Катя: Не тебя одну. Страна прямо поделилась на тех, кто за, кто против и кому плевать. Но почему тебя это возмущает?

Олеся: Потому что для меня Новый год - это любимый праздник в году, с салютом и елкой, и вот сначала нам объявили, что рубить елочки нехорошо, потом сказали, что пластиковые - тоже плохо, а теперь мы рискуем остаться без фейерверка, потому что у нас мода на экологичное мышление, зверюшки испытывают стресс и вообще все это удовольствие загрязняет окружающую среду.

Катя: Ну вот мой кот сам вечно пугается, когда стреляют. Я, к примеру, праздную Новый год в этом году не дома и вынуждена забрать кота с собой, чтобы он не сидел один, пока за окном стреляют. С другой стороны, без фейерверка как-то было бы очень грустно. Все-таки это уже неотъемлемая часть НГ. Давай послушаем, что по этому поводу думает координатор экологических акций Татьяна Лаврова.

Татьяна Лаврова: Как владелец домашнего животного, наглой кошачьей морды, я это приветствую. Потому что я вижу, что это действительно стресс для животных. С другой стороны, частным лицам не запрещено ведь запускать фейерверки. Ну хорошо, горуправа сэкономит средства и не купит их, а на что они потратят эти средства?

Катя: Управа Ласнамяэ уже заявила, что направит освободившиеся средства на организацию других развлекательных мероприятий. О благотворительности вроде речи не шло.

Олеся: Меня на самом деле беспокоит тренд. Сначала мы отказываемся на муниципальном уровне, потом мы начнем запрещать. В Бразилии новогодний салют запретили еще пару лет назад, кстати. Все по той же причине - зверики боятся. Не знаю, у меня всю жизнь были дома кошки. Много. Ни одна не боялась. Моя собака не боится салюта: служебных немецких овчарок не пускают в разведение, если они срывают на экзамене упражнение по выдержке. Знаешь, как выдержку проверяют? Собаку укладывают или она стоит, хозяин отходит, а рядом стреляют из стартового пистолета, например, и собака должна остаться лежать. Жестко, зато у потомков нервная система устойчивая. У меня были, правда, собаки другой породы, они действительно боялись не только салюта, но и грозу, например. Но грозу мы запретить ведь не можем.

Продолжение слушайте в подкасте! Далее:

Татьяна Лаврова объясняет, почему она против фейерверков

Старейшина района Кесклинн Владимир Свет рассказал, останется ли в будущем традиционный салют в центре города

Какие другие страны уже отказались от салюта и почему?

Что показали исследования воздуха в новогоднюю ночь?

Сколько людей ежегодно травмируется в результате запуска салюта

Стоит ли запретить продажу фейерверков?

Предыдущий подкаст на тему "Как же бесит работающая мамочка" можно прослушать здесь.