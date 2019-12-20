Рита Тернос: нас упрекают в том, что мы не смогли заработать для города денег на детях-инвалидах

По словам Натальи Шибаловой, в январе 2019 года долг превысил 10 000 евро, и было подписано соглашение о его рассрочке к 30 июня. “Матвейка” погасил этот долг, но накопил новый - уже почти на 14 тысяч. Договор о рассрочке был продлен до конца года, но на сегодняшний день долг превысил уже 18 400 евро.

Директор городского Департамента социальной помощи Елена Васильева склоняется к мысли, что руководители “Матвейки” взяли на себя слишком большие обязательства, и поэтому теперь не справляются с ними.

Рита Тернос не согласна и заверяет, что заранее составленный годовой бюджет центра затрещал по швам именно из-за неожиданно дорогого в содержании здания:

“Город никогда не списывал нам долги. Восемь лет мы за всё расплачивались сами. В последний раз, когда долгов не было совсем - это было в апреле прошлого года, когда мы въехали в это здание”.

“Арендная плата - это же доход. Если про коммунальные платежи так сказать нельзя, то арендная плата - это в чистом виде доход города, - добавляет Рита Тернос. - И они называют нас бесхозяйственными за то, что мы не умеем заработать денег на детях-инвалидах и отдать эти деньги городу. В этом парадокс. Извините, город, мы не можем сейчас заработать на этих детях”.

Иностранный волонтер занимается с посетителями центра "Матвейка" в Нарве. ФОТО: Николай Андреев

Хотят помочь или избавиться?

Город направил НКО Pereprojekt письмо с предупреждением о возможном расторжении договора аренды из-за долгов. Но Наталья Шибалова заверяет, что это было юридически необходимо. На самом деле, выселять “Матвейку” на улицу власти и не думают. Наоборот, рассматривается вопрос сделать аренду для детского центра бесплатной.

“На Мыйза, 1 есть возможность освободить их от арендной платы, - говорит чиновница. - Но были письменные торги и с юридической точки зрения это довольно сложно. Но такой вариант рассматривается. К этому вопросу мы возвращаемся периодически. Поэтому нет такого, что придуманы какие-то драконовские правила для Pereprojekt”.

По подсчетам чиновников за годы работы “Матвейка” получил в виде льгот, помощи или оплаты услуг более 26 тысяч евро от Отдела культуры, более 25 тысяч от Департамента городского хозяйства и только за этот год от Департамента социальной помощи более 28 тысяч за услуги опорных лиц.

С этими услугами связана главная претензия к детскому центру Департамента социальной помощи. По словам Елены Васильевой, “Матвейка” выполнил свои обязательства всего на 46%. Зарезервированные на это деньги город должен будет вернуть государству.

“31 декабря я должна сообщить министерству, какой у нас остаток, - рассказала директор департамента. - Я в начале года просила дополнительно 35 000, а с каким лицом я теперь поеду в Министерство социальных дел?”