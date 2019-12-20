Рита Тернос: нас упрекают в том, что мы не смогли заработать для города денег на детях-инвалидах

Нарвский центр “Матвейка”, который помогает детям с особыми потребностями, не получит в следующем году городского финансирования и даже не просил о нем. Городские власти заверяют, что готовы были пойти навстречу, но руководитель центра Рита Тернос не оформила необходимых документов. Сама она рассказывает, что не подавала ходатайство о финансировании, поскольку на основании опыта общения с властями уверена: ей не помогут.
Люди очень помогли, но проблема еще не разрешена
В городском бюджете на 2020 год помощь "Матвейке" на основную деятельность не предусмотрена. Депутат Катри Райк предлагала помочь центру, сэкономив на муниципальной газете, но эту поправку большинство отклонило.
Около месяца назад в том числе и через Rus.Postimees Рита Тернос обратилась к людям с просьбой о помощи: “Матвейка” попал в сложную финансовую ситуацию, серьезно задолжал городу за аренду помещений.
“Помогите нам, пожалуйста, сохранить наш центр, пережить зиму и продолжить нашу деятельность, - написала Рита Тернос. - Будем благодарны за каждый евро, перечисленный на этот счет”.
MTÜ Pereprojekt
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Пояснение: Matveika tegevuse toetus
По словам основательницы детского центра “Матвейка”, на призыв откликнулось немало людей. Центр смог погасить 4250 евро долга перед городом, но долг снова растет.
Раньше центр “Матвейка” арендовал муниципальные помещения на ул. Линда - здесь располагался сам центр для детей с особыми потребностями, а этажом выше - боулинг. Это был семейный бизнес, доходы от которого позволяли содержать детский центр. На этой неделе Рита Тернос попросила город расторгнуть договор аренды помещений для боулинга: он перестал приносить доход, и его пришлось закрыть.
Наталья Шибалова, руководитель Отдела имущества Департамента городского хозяйства, сообщила, что с 2011 года “Матвейка” арендовал помещения на ул. Линда бесплатно, а из коммунальных расходов оплачивал только 70%. Эти льготы, подсчитала Наталья Шибалова, за годы работы на ул. Линда означали для “Матвейки” субсидию более чем в 25 000 евро.
В 2018 году детский центр переехал с улицы Линда в гораздо большие и гораздо более дорогие помещения - бывший детский сад на ул. Мыйза. Город объявил письменные торги, чтобы отдать комплекс зданий бывшего детсада в аренду с условием, что он будет использоваться только для социальной деятельности. НКО Pereprojekt (центр “Матвейка”) оказалось единственным желающим. По словам Натальи Шибаловой, ежемесячно центр должен платить за аренду 750 евро, Рита Тернос говорит, что общая сумму выплат городу получается около 900 евро. Но, главное, содержание и отопление здания оказалось гораздо дороже, чем рассчитывали. По словам Риты Тернос, вместо расчетных 2 000 - 2 500 евро в месяц в холода НКО тратило на помещения до 4 000 в месяц (включая 500 евро за отопление боулинга).
Кроме того, потратиться пришлось на переезд, ремонт здания и выполнение противопожарных требований.
Ошибка или бесхозяйственность?
Помимо прочего, “Матвейка” оказывает услуги опорного лица. Его сотрудники могут провожать больных или нуждающихся в помощи детей в школу, к врачу, на лечебный массаж, чтобы родители таких детей могли не уходить с работы. “Матвейка” оказывает такие услуги по заказу нарвского Департамента социальной помощи и, отдельно, по проекту благотворительной организации Päikesekiir.
По словам Риты Тернос, предполагалось, что проект будет расширяться, детей в нем станет больше. Кроме того, сам “Матвейка” разрастался, открыл детский кружок по танцам на инвалидных колясках, детей в центре становилось всё больше. Исходя из этого руководители “Матвейки” решились на переезд в здание бывшего детсада - не только большое, но также имеющее огражденный двор, где дети могут безопасно гулять. Но в реальности проект по работе опорных лиц перестал расширяться. И первая же зима в новом здании привела к огромным долгам.
По словам Натальи Шибаловой, в январе 2019 года долг превысил 10 000 евро, и было подписано соглашение о его рассрочке к 30 июня. “Матвейка” погасил этот долг, но накопил новый - уже почти на 14 тысяч. Договор о рассрочке был продлен до конца года, но на сегодняшний день долг превысил уже 18 400 евро.
Директор городского Департамента социальной помощи Елена Васильева склоняется к мысли, что руководители “Матвейки” взяли на себя слишком большие обязательства, и поэтому теперь не справляются с ними.
Рита Тернос не согласна и заверяет, что заранее составленный годовой бюджет центра затрещал по швам именно из-за неожиданно дорогого в содержании здания:
“Город никогда не списывал нам долги. Восемь лет мы за всё расплачивались сами. В последний раз, когда долгов не было совсем - это было в апреле прошлого года, когда мы въехали в это здание”.
“Арендная плата - это же доход. Если про коммунальные платежи так сказать нельзя, то арендная плата - это в чистом виде доход города, - добавляет Рита Тернос. - И они называют нас бесхозяйственными за то, что мы не умеем заработать денег на детях-инвалидах и отдать эти деньги городу. В этом парадокс. Извините, город, мы не можем сейчас заработать на этих детях”.
Хотят помочь или избавиться?
Город направил НКО Pereprojekt письмо с предупреждением о возможном расторжении договора аренды из-за долгов. Но Наталья Шибалова заверяет, что это было юридически необходимо. На самом деле, выселять “Матвейку” на улицу власти и не думают. Наоборот, рассматривается вопрос сделать аренду для детского центра бесплатной.
“На Мыйза, 1 есть возможность освободить их от арендной платы, - говорит чиновница. - Но были письменные торги и с юридической точки зрения это довольно сложно. Но такой вариант рассматривается. К этому вопросу мы возвращаемся периодически. Поэтому нет такого, что придуманы какие-то драконовские правила для Pereprojekt”.
По подсчетам чиновников за годы работы “Матвейка” получил в виде льгот, помощи или оплаты услуг более 26 тысяч евро от Отдела культуры, более 25 тысяч от Департамента городского хозяйства и только за этот год от Департамента социальной помощи более 28 тысяч за услуги опорных лиц.
С этими услугами связана главная претензия к детскому центру Департамента социальной помощи. По словам Елены Васильевой, “Матвейка” выполнил свои обязательства всего на 46%. Зарезервированные на это деньги город должен будет вернуть государству.
“31 декабря я должна сообщить министерству, какой у нас остаток, - рассказала директор департамента. - Я в начале года просила дополнительно 35 000, а с каким лицом я теперь поеду в Министерство социальных дел?”
Рита Тернос говорит, что некоторые дети и родители отказывались от услуг, некоторые дети долго болели дома, и опорное лицо для посещения школы было им не нужно. Елена Васильева называет оправдания Риты Тернос неправдой и отмечает, что другая организация, оказывающая услуги опорного лица - НКО Лад - к концу года выполнит план оказания услуг полностью.
Тернос заверяет, что предсказать заранее потребности и затяжные болезни детей-инвалидов невозможно, поэтому отчитаться о том, что за год оказано 100% услуг, она могла бы только с помощью приписок - если просто вписывать в отчеты услуги, которые в реальности оказаны не были.
Конкуренция добрых дел
Рита Тернос уверена, что некоторые люди в городских властях стремятся разрушить “Матвейку” в угоду “конкуренту” - детскому центру “Лад”, который оказывает схожие услуги, но при этом без проблем получает прямое финансирование от города.
“Матвейка” долгое время городской помощи не просил, но в 2018 году Рита Тернос попыталась подать ходатайство на городское финансирование. Подала его в последний день приема ходатайств на имя мэра. Пока бумага спустилась в Департамент социальной помощи, было уже поздно - бюджет был составлен, деньги поделены между другими НКО.
Рита Тернос рассказывает, что дело пытались затянуть на социальной комиссии горсобрания, требовали от нее переписать ходатайство на каком-то другом бланке и в итоге отклонили.
Елена Васильева отмечает, что городскую поддержку на свою основную деятельность получает 21 некоммерческая организация, оказывающая социальные услуги. К “Матвейке” предъявляются такие же требования, как и к остальным. Более того, оплачивать работу опорных лиц в "Матвейке" департамент также продолжит и уже принимает ходатайства от родителей. Директор департамента разводит руками, не понимая, что еще она может сделать.
Елена Васильева рассказывает, что весной этого года лично два часа консультировала руководителя “Матвейки”, как нужно подать документы. Но по опыту прошлого года Рита Тернос решила, что просить помощи у города бесполезно и просто не стала оформлять ходатайство.