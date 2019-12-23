Нарвитянки зажгли на зумба-марафоне и помогли приюту для животных Päite

Регистрация на марафон стоила 5 евро, и все собранные деньги пойдут в помощь приюту для животных.

Как уже писал Rus.Postimees, НКО Ayuda больше семи лет спасает и помогает животным, нуждающимся в заботе, любви и новом доме. “Все началось с лошадей, так появился первый в Эстонии приют для них. В дальнейшем помощь начали получать собаки, кошки и другие домашние животные. На данный момент к нам попадают и дикие животные”, - описывает историю создания Ayuda руководитель приюта Ксения Клочкова. Для содержания всех подопечных, на базе приюта был создан мини-зоопарк – Päite loomapark, в котором можно увидеть и даже пообщаться с самыми разнообразными животными.

Организаторами благотворительного мероприятия выступила команда нарвских инструкторов Zumba Fitness. Помочь им приехали инструкторы из Кохтла-Ярве и Тарту. Танцевать с ними зажигательную зумбу собрались более ста человек.

Участница зумба-марафона Юлия рассказала, что участвует в нем просто потому, что любит зумбу. Но и о том, что марафон поможет приюту Päite, она тоже знала.

- Это очень хорошо! Сы были там с детьми, и это очень хорошее дело, - добавила она.