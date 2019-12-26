Семья с двумя детьми отравилась угарным газом

По словам ответственного дежурного Спасательного департамента, 24 декабря произошло трагическое событие, когда в квартире слишком рано закрыли заслонку в печи, из-за чего угарным газом отравились двое взрослых и двое детей, которые были доставлены в больницу, пишет rus.err.ee.

Также 24 декабря утром при пожаре погибла пожилая женщина.

Пыльд отметил, что по сравнению с прошлым годом в эти праздничные дни было больше вызовов спасателей: с 23 по 25 декабря 214 вызовов, 55 из которых были связаны с пожарами.