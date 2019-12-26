«Если не одумаются»: Россия угрожает Эстонии жесткими ответными мерами

"Мы очень надеемся, что Эстония все-таки остановит эту беспрецедентную неправовую акцию, одумается. В противном случае мы примем адекватные ответные меры. Они будут жесткие", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24" , передает РИА Новости .

"Больше мириться с притеснением наших СМИ недопустимо, эти меры будут чувствительными", - сказала она.

Российский сенатор выразила надежду, что эстонские политики, принимавшие такие решения в адрес Sputnik, одумаются и остановятся. Матвиенко подчеркнула, что подобные действия будут негативно сказываться на российско-эстонских отношениях в целом.

Напомним, что ранее МИА «Россия сегодня» сообщило, что сотрудники Sputnik Эстония получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.

О том, с какой целью полиция разослала сотрудникам Sputnik письма, рассказал руководитель бюро информации по отмыванию денег Мадис Рейманд:

«В отношении генерального директора „России Сегодня“ Дмитрия Киселева действуют санкции Европейского союза в связи с деятельностью, угрожающей территориальной целостности и независимости Украины. Согласно санкциям, следует заморозить имущество лиц, на которых распространяются санкции, в том числе имущество юридических лиц, в том числе не должны быть доступны экономические ресурсы. Эти обязательства распространяются как на юридические, так и на физические лица, то есть запрещено работать на лицо, на которое распространяются санкции, и оказывать ему услуги.

Объясняющими действия санкций письмами бюро информации по отмыванию денег оповестило физические лица, у которых имеется с „Россией Сегодня“ трудовой договор или трудовые отношения на основе договора, что в отношении Дмитрия Киселева и „России Сегодня“ такие ограничения действуют. В письме мы также разъяснили, что в Эстонии предусмотрено уголовное наказание в случае заведомого нарушения международной финансовой санкции.

Надзор за осуществлением международных финансовых санкций является функцией бюро информации по отмыванию денег, это описано законом о международной санкции. Оповещение о санкциях связано с выполнением этой функции».